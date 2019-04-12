Доставка товаров из США: как выгодно и удобно осуществлять шопинг с помощью посредника

Доставка из Америки в Россию, особенности сервиса Pochtoy. Оказание услуг на выгодных условиях. Доверьте доставку профессионалам, которые наладили связи во всех штатах, и гарантируют оперативность, качество, обоснованную справедливую стоимость услуг.

Американские торговые площадки манят своим разнообразием, интересными акциями, праздничными скидками и высококачественными товарами по доступным ценам. Но большинство магазинов не доставляют товары в Россию или же требуют за это баснословные деньги. И это не повод отказывать себе в выгодном шопинге и покупке брендовых вещей! Благодаря посреднику для покупок в США можно смело заказывать желаемые товары в американских интернет-магазинах.

Как это работает

Сервис Pochtoy.com помогает оформить заказ в зарубежном интернет-магазине и обеспечивает недорогую доставку из Америки по указанному адресу. Вы совершаете покупки на сайте как обычно, но указываете не свой адрес, а склада Почтой в США, который выдается после регистрации. Ваши обновки привозят на склад, принимают, вносят информацию в базу, далее проходит этап автоматизированного складирования. При поступлении посылок с разных магазинов их объединяют в одну, таким образом можно сэкономить на пересылке. Кроме этого, упаковку при желании покупателя можно убрать, что также уменьшит стоимость услуги доставки, так как посылка будет намного легче. После упаковки осуществляется отправка в РФ, и Вам остается только ждать прибытия посылки из Америки. Сервис страхует грузы, поэтому переживать за сохранность и целостность не нужно.

Доставка товаров из США. Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Преимущества сотрудничества

Pochtoy.com придерживается политики нетерпимости к мошенничеству, отстаивает интересы покупателей и рекомендует надежных продавцов, проверенных временем. На сайте есть черный список магазинов, с которыми сервис не сотрудничает. Другие преимущества «Почтой.ком»:

быстрая доставка;

предоставление консультаций;

простые и понятные условия работы;

наличие калькулятора доставки;

доступные цены на услуги;

выбор метода пересылки.

Сервис https://www.pochtoy.com/ имеет многолетний опыт работы, обеспечивая надежную доставку. Это возможность для каждого российского потребителя получать оригинальные товары лучших мировых брендов, но при этом не переплачивать за них. Покупка в США — это существенная экономия средств, уверенность в качестве, огромный выбор самых разных товаров.