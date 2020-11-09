Доступные и удобные технологии энергосбережения на страже уюта вашего дома

Куда уходит тепло?
Чаще всего дома остывают из-за некачественно возведенных стен или плохой теплоизоляции. При этом помещения в среднем теряют до 35% всего тепла.
Кроме того, калории уходят через окна и двери. В частном доме к ним добавляются пол, потолок, чердак и дымоход. В доме становится некомфортно, да и счета за коммуналку начинают неприятно удивлять.
Проблема решается с помощью дополнительного утепления. И здесь важно правильно подобрать материал.
Какие бывают утеплители?
Сегодня рынок предлагает массу вариантов на любой вкус и кошелек. Приведем пример наиболее популярных утеплителей, использующихся в России: минеральная вата (базальт), стекловолокно, пенополистирол (пенопласт), эковата, пеноизол, полиэфирное волокно, напыляемый пенополиуретан.
Из всех перечисленных специалисты строительной сферы особенно выделяют напыляемый пенополиуретан за качество, универсальность и простоту использования.
Это современный утеплитель, который представляет собой пластмассу с пенистой ячеистой структурой. Он эластичный, воздухопроницаемый, обладает хорошими шумопоглощающими свойствами, химической стойкостью, низким влагопоглощением.
Какого производителя выбрать?
Утеплитель появился на рынке сравнительно недавно. И в мире не так много фирм, которые предлагают действительно качественную продукцию.
MARCON — марка, которая не первый год достойно показывает себя как хороший производитель монтажной пены. Ее успешно применяют как на крупных строительных площадках, так и в быту. В этом году она представила новинку в линейке своих товаров — напыляемый пенополиуретановый утеплитель MARCON SPRAY.
Его преимущества:
- быстрое утепление больших поверхностей;
- бесшовная герметизация;
- удобство при утеплении сложных поверхностей в труднодоступных местах;
- не требует дополнительных инструментов, оборудования или монтажа;
- экономичен и удобен в применении;
- в комплекте идет насадка, формирующая равномерный бесшовный теплоизоляционный слой практически на любой поверхности;
- после полной полимеризации поверхность утеплителя можно штукатурить и окрашивать.
А главное, он легко наносится практически на любые поверхности и высыхает за 24 часа.
В Барнауле MARCON SPRAY реализует группа компаний «Партия». Здесь вы найдете только современные и качественные теплоизоляционные, гидроизоляционные и шумоизоляционные материалы.
Найти нас можно по адресу:
Барнаул, ул. Власихинская, 133-в,
тел: +7 (3852) 250−690.
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