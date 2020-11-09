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Доступные и удобные технологии энергосбережения на страже уюта вашего дома

Надежная и эффективная теплоизоляция для дома обеспечивает тепло и снижает расходы на отопление. Кроме того, она помогает продлить срок службы стройматериалов, не допуская их порчи из-за промерзания. Главное — правильно подобрать вид и материал утеплителя.

Надежная и эффективная теплоизоляция для дома обеспечивает тепло и снижает расходы на отопление.
Надежная и эффективная теплоизоляция для дома обеспечивает тепло и снижает расходы на отопление.
Группа компаний «Партия».

Куда уходит тепло?

Чаще всего дома остывают из-за некачественно возведенных стен или плохой теплоизоляции. При этом помещения в среднем теряют до 35% всего тепла.

Кроме того, калории уходят через окна и двери. В частном доме к ним добавляются пол, потолок, чердак и дымоход. В доме становится некомфортно, да и счета за коммуналку начинают неприятно удивлять.

Проблема решается с помощью дополнительного утепления. И здесь важно правильно подобрать материал.

Какие бывают утеплители?

Сегодня рынок предлагает массу вариантов на любой вкус и кошелек. Приведем пример наиболее популярных утеплителей, использующихся в России: минеральная вата (базальт), стекловолокно, пенополистирол (пенопласт), эковата, пеноизол, полиэфирное волокно, напыляемый пенополиуретан.

Из всех перечисленных специалисты строительной сферы особенно выделяют напыляемый пенополиуретан за качество, универсальность и простоту использования.

Это современный утеплитель, который представляет собой пластмассу с пенистой ячеистой структурой. Он эластичный, воздухопроницаемый, обладает хорошими шумопоглощающими свойствами, химической стойкостью, низким влагопоглощением.

Надежная и эффективная теплоизоляция для дома обеспечивает тепло и снижает расходы на отопление.
Надежная и эффективная теплоизоляция для дома обеспечивает тепло и снижает расходы на отопление.
Группа компаний «Партия».

Какого производителя выбрать?

Утеплитель появился на рынке сравнительно недавно. И в мире не так много фирм, которые предлагают действительно качественную продукцию.

MARCON — марка, которая не первый год достойно показывает себя как хороший производитель монтажной пены. Ее успешно применяют как на крупных строительных площадках, так и в быту. В этом году она представила новинку в линейке своих товаров — напыляемый пенополиуретановый утеплитель MARCON SPRAY.

Его преимущества:

  • быстрое утепление больших поверхностей;
  • бесшовная герметизация;
  • удобство при утеплении сложных поверхностей в труднодоступных местах;
  • не требует дополнительных инструментов, оборудования или монтажа;
  • экономичен и удобен в применении;
  • в комплекте идет насадка, формирующая равномерный бесшовный теплоизоляционный слой практически на любой поверхности;
  • после полной полимеризации поверхность утеплителя можно штукатурить и окрашивать.

А главное, он легко наносится практически на любые поверхности и высыхает за 24 часа.

В Барнауле MARCON SPRAY реализует группа компаний «Партия». Здесь вы найдете только современные и качественные теплоизоляционные, гидроизоляционные и шумоизоляционные материалы.

ГК «Партия» — поставщик тепла и уюта

Найти нас можно по адресу:

Барнаул, ул. Власихинская, 133-в,

тел: +7 (3852) 250−690.

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