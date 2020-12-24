Деятельность торговой сети была отмечена на высшем уровне. Компании вручили грамоту и памятную медаль «Мы вместе», учрежденную президентом России Владимиром Путиным. Награда была получена за участие в общероссийской акции взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса «#Мы вместе».

Торговая сеть «Пятёрочка»

С начала пандемии «Пятёрочка» провела целый комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавируса. А главное, торговая сеть все это время поддерживала наиболее уязвимые категории граждан.

«Пятёрочка» организовала специальную горячую линию для помощи пенсионерам, находящимся на самоизоляции. Таким образом в условиях сложной эпидемиологической обстановки торговая сеть обеспечила людей продуктами и услугами.

Для этого были выделены специальные сотрудники, которые работали в кол-центре. Они принимали заявки и обрабатывали заказы на покупку продуктов и необходимых лекарств, которые волонтеры затем доставляли до места.

Кроме того, в период самоизоляции социальным работникам и волонтерам при предъявлении соответствующего документа во всех магазинах сети предоставлялась скидка.

Сергей Гончаров,

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка»:

— С самого начала пандемии мы заботимся о том, чтобы поддержать в этот непростой год всех тех, кто в этом особенно нуждается. Мы помогали многодетным семьям и пенсионерам в рамках социального проекта «Корзина доброты», бесплатно доставляли продукты для сотрудников медучреждений, работающих в «красной зоне», в магазинах старались соблюсти все меры безопасности для наших сотрудников и гостей, в особенности для пожилых людей. Мы рады, что благодаря нашему взаимодействию с Общероссийским народным фронтом мы оказали реальную помощь тысячам россиян. Доверие и благодарность, которые мы получаем, — это самая главная награда.

Торговая сеть «Пятёрочка».

Факт Памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи „#МыВместе“» вручается гражданам и организациям в 2020 году. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии нового коронавируса.

Справка

Торговая сеть «Пятёрочка» входит в X5 Retail Group, ведущую продуктовую розничную компанию России, которая включает в себя супермаркеты «Перекрёсток», гипермаркеты «Карусель». На 30 сентября 2020 года в стране работали 16 385 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах РФ.