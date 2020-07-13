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Дозаправка в поле с «умным» оборудованием

Одна из горячих тем времени — цифровизация сельского хозяйства. Об этом будут говорить и 14 -15 июня на форуме «Алтай Агро 2020».

Предоставлено рекламодателем

Производитель «умного» оборудования для заправки техники топливом, компания «Айрон-Системс» каждый год участвует в главном событии сельского хозяйства Алтайского края. В этом году — в онлайн-формате.

Программные продукты «Айрон-Системс» в связке с оборудованием — колонками и контейнерами — помогают отгружать топливо без оператора и вести его учет.

Дмитрий Бартунов,
руководитель «Айрон-Системс»:

Безоператорное оборудование полностью исключает недоливы, кражи топлива — любой человеческий фактор уходит в прошлое. Топливо отпускается по пластиковым картам. Данные уходят в офис, в бухгалтерию и программа показывает учет движения ГСМ в графиках руководителю хозяйства. Сегодня, когда фермеры считают свои деньги, — безоператорный подход им в помощь".

По запросу фермеров компания разработала ряд колонок и оснастила их мощным программным продуктом. Электроника IRON устойчива к морозам и жаре, поэтому продажи ТРК идут в Казахстан, Сургут, Крым. В Орловской области работают автоматические безоператорные колонки и автоматические бензовозы, поставленные под заказ «KDV-Групп», которая представлена в Барнауле сетью «Ярче!».

В 2019 году запущено производство контейнерных комплексов IRON, они предназначены для промышленных, горно-добывающих отраслей и сельского хозяйства.

Справка о компании: основана в 2007 году инженерами-электронщиками. Специализируется на комплексных решениях для топливной розницы в России, странах СНГ. Располагает производственными мощностями в Барнауле. Штат компании 25 человек.

Сайт iron-systems.ru

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