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Дружный квест: «Ростелеком» в Барнауле поддержал интеллектуальную игру для школьников

«Ростелеком» выступил одним из партнеров праздничного квеста «Дружная радуга», который прошел 23 февраля в Индустриальном районе Барнаула в школе № 133.

Праздничный квест «Дружная радуга».
Праздничный квест «Дружная радуга».
ПАО "Ростелеком"

Организатором квеста выступил Краевой центр физического развития «Спортивная инициатива» при поддержке детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и комитета по образованию администрации Барнаула.

Квест проходили семь команд — учащиеся средних и старших классов из шести школ и сборная микрорайона «Дружный». Всего в игре состязались 60 человек. В задачу игроков входило пройти интеллектуальный конкурс, в который были включены задания от «Ростелекома» по антивирусным программам и безопасности в сети интернет, а также вопросы на патриотические темы. После чего участникам предстояло с помощью маршрутных листов найти семь карточек, спрятанных на территории микрорайона.

Праздничный квест «Дружная радуга».
Праздничный квест «Дружная радуга».
ПАО «Ростелеком»

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— «Ростелеком» активно работает со школьниками по теме безопасности поведения в интернете. Мы стараемся доносить информацию в игровом формате, с конкурсами, ребусами и задачками. Квест «Дружная радуга» от наших партнеров стал еще одной возможностью дать подросткам полезные и нужные знания.

Победителями «Дружной радуги» стали учащиеся школы № 60. Второе и третье места заняли команды микрорайона «Дружный» и школы № 125. По решению организаторов в честь праздника четвертое место разделили между собой все остальные игроки. Первой тройке победителей «Ростелеком» вручил футболки, рюкзаки и наушники. Все участники и болельщики получили в подарок от организаторов и партнеров брелоки и ручки. На мероприятии для участников работала сладкая зона с горячим чаем.

Праздничный квест «Дружная радуга».
Праздничный квест «Дружная радуга».
ПАО «Ростелеком»
Праздничный квест «Дружная радуга».
Праздничный квест «Дружная радуга».
ПАО «Ростелеком»
Праздничный квест «Дружная радуга».
Праздничный квест «Дружная радуга».
ПАО «Ростелеком»
Праздничный квест «Дружная радуга».
Праздничный квест «Дружная радуга».
ПАО «Ростелеком»

Максим Зырянов,
председатель правления «Спортивной инициативы»:

— Мы выражаем огромную благодарность партнерам за поддержку наших мероприятий, которые направлены на развитие спорта и поддержание здорового образа жизни школьников. Надеемся на продолжение сотрудничества по новым проектам.

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