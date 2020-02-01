Дуров назвал главные опасности использования WhatsApp

Ранее СМИ сообщали, что взлом и кража личных данных главы Amazon Джеффа Безоса осуществлялись через уязвимость в WhatsApp. Бизнесмену якобы отправили вредоносный файл, который открыл доступ к информации.

«Я предсказывал, что это произойдет», — сообщил Дуров.

По его словам, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, должна была «извиниться и не внедрять бэкдоры в свои приложения», но, как утверждает Дуров, вице-президент Facebook возложил вину на iOS.

«Вы знаете, что я не фанат Apple — iOS-устройства имеют множество проблем конфиденциальности, — но это не тот случай по двум причинам», — пишет Павел Дуров.

Он утверждает, что уязвимость, позволяющая взломать устройство с помощью опасного видео, существовала и в iOS-версии WhatsApp, и в версиях для Android и Windows Phone. Кроме того, ошибка не присутствовала в других мессенджерах для iOS. Следовательно, проблема не в iOS, а в WhatsApp.

Также Дуров отметил, что WhatsApp хранит копию переписки в облаке в незашифрованном виде, а «случайные» уязвимости, по его мнению, созданы специально в рамках сотрудничества со спецслужбами.