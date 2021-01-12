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Дуров призвал пользователей перейти на Android и пояснил свою позицию

Владелец Telegram Павел Дуров считает целесообразным отказываться от iOS и постепенно переходить на Android. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Павел Дуров.
Павел Дуров.
vk.com/durov

По мнению Дурова, Apple препятствует свободному обмену информацией. Так он ответил своему подписчику на вопрос о популярном среди сторонников Дональда Трампа приложении Parler, заблокированном Apple и Google.

«Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», — написал предприниматель.

Дуров отметил, что переход на Android — это шаг, который может сделать рядовой пользователь для сохранения информационной свободы, пишет News.ru.

Дуров регулярно выступает против Apple и Google. Основатель Telegram обвинял корпорации в том, что они контролируют установку приложений на смартфоны пользователей.

Он подчеркивал, что Apple и Google фактически «собирают налоги» со всего человечества.

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