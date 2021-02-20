Два фильма в HD и два часа разговоров в неделю: Tele2 проанализировала активность абонентов в Шерегеше

Tele2 проанализировала активность абонентов на горнолыжном курорте Шерегеш в 2020-м году. В среднем клиенты оператора проводили на склонах крупнейшего горнолыжного курорта Сибири 6 дней и за это время использовали по 5 Гб интернет-трафика и около 2 часов на разговоры по телефону.

В 2020 году количество клиентов Tele2, посетивших Шерегеш, выросло на треть по сравнению с 2019-м годом. При этом расширилась и география: курорт в 2020-м году посещали клиенты Tele2 из 61 региона России. Вдвое вырос интернет-трафик пользователей, на 60% увеличилась общая продолжительность разговоров. При этом в 2020 году люди проводили на отдыхе на один день больше и в среднем находились в Горной Шории 6 дней.

Согласно статистике Tele2, количество мужчин, посещающих горнолыжные курорты, чуть больше, чем женщин — их 53%. Средний возраст людей, отправляющихся в Шерегеш, составляет 38 лет для мужчин и 39 — для женщин, что на 4 года и 5 лет соответственно ниже среднего возраста клиентов оператора, путешествующих по горнолыжным курортам России.

Почти половина гостей Шерегеша в 2020 году — клиенты Tele2 из Кузбасса. При этом их доля снизилась год к году на 7 п.п. Количество горнолыжников из других регионов выросло по сравнению с 2019-м годом на 52%. Больше всего туристов приезжали на склоны Шерегеша из Новосибирска И Красноярска. На третьем месте по количеству гостей оказалась Москва. В 2020-м году из столицы в Шерегеш приехало в 3,5 раза больше клиентов Tele2, чем в 2019-м. В ТОП-5 регионов по количеству посетивших курорт любителей горнолыжного спорта также вошли Омск и Томск.