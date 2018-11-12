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Два художника или герой. Стали известно, какие имена могут присвоить алтайскому аэропорту

12 ноября утвердили список из 124 кандидатов, имена которых могут присвоить основным аэропортам России. Среди них указаны три персоны, в честь которых могут назвать аэропорт Горно-Алтайска, сообщается на сайте проекта «Великие имена России», который проводится Общественной палатой страны.

В аэропорту Горно-Алтайска.
В аэропорту Горно-Алтайска.
altai-republic.ru

Всего в проекте участвуют 45 аэропортов. Барнаульский аэропорт уже носит название Германа Титова, наш город в этом проекте не участвует, а из соседей по СФО среди выбранных 45 городов есть безымянные аэропорты столицы Республики Алтай, а также Новосибирска, Красноярска и Омска.

С12 октября в Горно-Алтайске проходил региональный этап выбора имени, пока, по данным сайта «Новости Горного Алтая» есть предложения назвать аэропорт города именами Григория Чорос-Гуркина, Бронтоя Бедюрова, Амаду Мамадакова, Николая Улагашева. Хотя ранее в республике был предложение назвать воздушную гавань именем Владимира Путина.

Однако теперь остановились на трех кандидатах: знаменитые художники Николай Рерих и Григорий Чорос-Гуркин и уроженец Усть-Канского района Герой Советского Союза Илья Шуклин, павший смертью храбрых в 1943 году одном из боёв с фашистами у реки Северский Донец, когда части дивизии отражали контратаку около 100 вражеских танков.

Финалисты были определены в ходе соцопросов жителей регионов проекта, которые провели специалисты ВЦИОМ.

В ходе финального голосования, которое пройдет с 12 по 30 ноября, любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос-один аэропорт-одно имя».

Проголосовать можно на сайте проекта.

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