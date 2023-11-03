Два лидера алтайского фастфуда заявили о серьезном расширении точек продаж

Сеть "Грильница" в 2024 году планирует в два раза увеличить количество своих ресторанов. Об этом в ходе экспертного совета, посвященного развитию ритейла, рассказал основатель компании Дмитрий Иванов. "Благодарен ковиду, что он произошел. Бизнес у нас начал перестраиваться", - заявил Иванов. Еще один игрок местного рынка - "Гриль №1" - тоже вынашивает амбициозные планы.

Дмитрий Иванов рынок фастфуда предложил разделить на два периода - 2020-2022 годы и отдельно 2023 год.

"Наша отрасль серьезно пострадала от ковида. Как только началась пандемия, я понял, что наши конкуренты - это не только общепит, но и весь ритейл. Магазины начали продвигать доставку, размещать на полках роллы, пиццу и шаурму. У нас розничные продажи в период ковида рухнули более чем на 50%. Что мы сделали? За три года сфокусировались на развитии внутри компании. Я говорю о формировании сильной команды", - объяснил Дмитрий Иванов.

По его словам, в ближайшее время будет открыта юбилейная 50-ая "Грильница". И, скорее всего, число точек в 2023 году будет еще расти. На будущий год их количество компания планирует удвоить.

Дмитрий Иванов. Анна Зайкова.

"Мы могли бы расти и в пандемийные годы, но зачем? Чтобы наши партнеры ничего не зарабатывали? Тогда мы приняли решение фундаментально менять систему. Не бежать и бездумно открываться, а остановиться, все взвесить. Теперь я надеюсь, что к ноябрю 2024 года у нас будет уже 85 "Грильниц", - сообщил основатель сети.

Что происходит у других

Коммерческий директор сети "Гриля №1" Анастасия Слискова оценила ситуацию на рынке общепита как позитивную. "В феврале 2022 года, в началом СВО, мы немного просели. Но буквально через неделю вышли на прежние показатели", - отметила она.

Анастасия Слискова (по центру). Анна Зайкова

У "Гриль №1" юбилейная 50-ая точка уже открыта. В целом за 2023 год сеть приросла на 15 новых ресторанов быстрого питания.

Фестиваль барбекю «Парк гриль 2019». Дарья Турова

"Сильно расширились на Запад - теперь работаем в Пензе и Казани", - рассказала Анастасия Слискова.

Всего у "Гриля №1" имеется 55 точек общепита не только в Алтайском крае, но в Горном Алтае. В Кемеровской области в каждом городе имеется точка продаж. Три ресторана работают в столице Урала Екатеринбурге.