Движение «Мусора.Больше.Нет» соберет новогодние елки после праздников на акции «Елки, палки, пять бизонов»

Для чего нам это нужно?
Мы хотим, чтобы елки, которые росли 10−15 лет, не отправлялись на полигон после праздников, а были еще как-то полезно использованы.
90% нашей мусорной корзины — можно вторично использовать или отправлять в переработку, а не на полигон. Елки- это всего лишь один пример, как можно обращаться с тем, что мы привыкли считать мусором.
Что можно делать с елками в Барнауле?
У нас в городе есть несколько вариантов, куда можно использовать елки после праздников.
- Конюшни. Еловая хвоя — хорошая витаминная подкормка для лошадей в зимний период. На данный момент достигнута договоренность с двумя конюшнями, кто готов принять елки: КСК «КАРИНА» и КСК санатория «Обь»
- На детские поделки. Например, «Барнаульская городская станция юных техников» обучает детей изготавливать различные поделки из дерева (подставки под горячее) и готова принять елки
- Щепа. Есть производители, готовые переработать елки в щепу.
Мы предлагаем жителям города сделать эту акцию вместе.
- Можно договориться со своим ТСЖ/УК и организовать место хранения елок во дворе, а потом привезти/принести их на точки сбора
- Можно прихватить не только свою елку, но и елку соседа, друга, родителей
- Мы приглашаем УК, ТСЖ присоединиться к акции. Можно организовать на территории двора место для сбора елок, которое мы можем объявить и куда люди могут приносить елки помимо дня сбора 13 января. С вывозом мы постараемся помочь, а возможно появится житель, который будет готов доставить елки до точек приема.
- Мы приглашаем елочные базары сдать нам оставшиеся непроданными елки.
Также мы принимаем помощь, если вдруг кто из людей захочет помочь нам с машинами. Мы нашли 2 машины, но мы не знаем, сколько будет елок. Вполне возможно, что нам не хватит двух машин.
Точки сбора 13 января 2019 года
С 11.00 до 13.00
- Площадь Октября, «Зеленый сквер «
- ТРЦ «Гулливер Парк», Красноармейский, 51 а
- ТРЦ «Юность», Тимуровская, 17
С 11.00 до 13.00
- Балтийская, 53
- ЖК «Времена года», пр. Энергетиков, 2 (Пересечение Взлетной и Ускова)
С 12.00 до 14.00
- Площадь Народная
- ТРЦ «ОГНИ»
Также 13 января возможно в течение всего дня привезти елки самостоятельно в коннно-спортинвный клуб санатория «ОБЬ» по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77
С 18 по 20 января елки можно будет принести в Барнаульский зоопарк.
С логистикой нам помогут отдел по охране окружающей среды г. Барнаула и компания «Алтайлес», которые готовы предоставить машины для вывоза.
Денис Шубин,
директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК «Алтайлес»:
Каждый год в середине января мы наблюдаем одну и ту же картину, когда во дворах скапливаются сотни выброшенных елок. К сожалению, не все знают, что и после праздника это новогоднее дерево может найти применение. В Европе уже давно научились извлекать пользу из «отживших» деревьев. Чаще всего их используют в качестве топлива. Приятно, что и к нам приходит экологическое понимание этой проблемы. Ведь на самом деле этот вопрос касается каждого.
Холдинг «Алтайлес», как ведущий представитель лесной отрасли Алтайского края, безусловно рад поучаствовать в этой акции. С момента основания компания взяла курс на глубокую переработку древесины. Все наши предприятия четко придерживаются одной позиции: все древесные отходы должны эффективно утилизироваться на благие цели. Поэтому мы с удовольствием поддержали эту общественную инициативу и готовы оказать волонтерам необходимую помощь.
О всех изменениях в расписании, появлении новых точек сбора, просьба узнавать по тел :
- 8 (960) 491-44-85 (Тертишникова Екатерина)
Координатор акции «Елки, палки, пять бизонов» в г. Барнаул.
Организатор акции — МОО «Мусора.Больше.Нет» в Алтайском крае.
Акция проходит при информационной поддержке сообщества «Барнаул 22» и телеканала «Катунь 24».
Справка
- В январе 2018 г прошла первая подобная акция.
- Было 3 точки сбора
- Собрали более 420 елок, все елки были отправлены в конюшни на подкормку лошадям.