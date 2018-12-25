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Движение «Мусора.Больше.Нет» соберет новогодние елки после праздников на акции «Елки, палки, пять бизонов»

В городе будет организовано 7 точке приема елок.

Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Фото сообщества "Мусора.Больше. Нет"

Для чего нам это нужно?

Мы хотим, чтобы елки, которые росли 10−15 лет, не отправлялись на полигон после праздников, а были еще как-то полезно использованы.

90% нашей мусорной корзины — можно вторично использовать или отправлять в переработку, а не на полигон. Елки- это всего лишь один пример, как можно обращаться с тем, что мы привыкли считать мусором.

Что можно делать с елками в Барнауле?

У нас в городе есть несколько вариантов, куда можно использовать елки после праздников.

  1. Конюшни. Еловая хвоя — хорошая витаминная подкормка для лошадей в зимний период. На данный момент достигнута договоренность с двумя конюшнями, кто готов принять елки: КСК «КАРИНА» и КСК санатория «Обь»
  2. На детские поделки. Например, «Барнаульская городская станция юных техников» обучает детей изготавливать различные поделки из дерева (подставки под горячее) и готова принять елки
  3. Щепа. Есть производители, готовые переработать елки в щепу.
Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет»

Мы предлагаем жителям города сделать эту акцию вместе.

  1. Можно договориться со своим ТСЖ/УК и организовать место хранения елок во дворе, а потом привезти/принести их на точки сбора
  2. Можно прихватить не только свою елку, но и елку соседа, друга, родителей
  3. Мы приглашаем УК, ТСЖ присоединиться к акции. Можно организовать на территории двора место для сбора елок, которое мы можем объявить и куда люди могут приносить елки помимо дня сбора 13 января. С вывозом мы постараемся помочь, а возможно появится житель, который будет готов доставить елки до точек приема.
  4. Мы приглашаем елочные базары сдать нам оставшиеся непроданными елки.

Также мы принимаем помощь, если вдруг кто из людей захочет помочь нам с машинами. Мы нашли 2 машины, но мы не знаем, сколько будет елок. Вполне возможно, что нам не хватит двух машин.

Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет»
Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет»
Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет»

Точки сбора 13 января 2019 года

С 11.00 до 13.00

  • Площадь Октября, «Зеленый сквер «
  • ТРЦ «Гулливер Парк», Красноармейский, 51 а
  • ТРЦ «Юность», Тимуровская, 17

С 11.00 до 13.00

  • Балтийская, 53
  • ЖК «Времена года», пр. Энергетиков, 2 (Пересечение Взлетной и Ускова)

С 12.00 до 14.00

  • Площадь Народная
  • ТРЦ «ОГНИ»

Также 13 января возможно в течение всего дня привезти елки самостоятельно в коннно-спортинвный клуб санатория «ОБЬ» по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77

С 18 по 20 января елки можно будет принести в Барнаульский зоопарк.

С логистикой нам помогут отдел по охране окружающей среды г. Барнаула и компания «Алтайлес», которые готовы предоставить машины для вывоза.

Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет»

Денис Шубин,
директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК «Алтайлес»:

Каждый год в середине января мы наблюдаем одну и ту же картину, когда во дворах скапливаются сотни выброшенных елок. К сожалению, не все знают, что и после праздника это новогоднее дерево может найти применение. В Европе уже давно научились извлекать пользу из «отживших» деревьев. Чаще всего их используют в качестве топлива. Приятно, что и к нам приходит экологическое понимание этой проблемы. Ведь на самом деле этот вопрос касается каждого.

Холдинг «Алтайлес», как ведущий представитель лесной отрасли Алтайского края, безусловно рад поучаствовать в этой акции. С момента основания компания взяла курс на глубокую переработку древесины. Все наши предприятия четко придерживаются одной позиции: все древесные отходы должны эффективно утилизироваться на благие цели. Поэтому мы с удовольствием поддержали эту общественную инициативу и готовы оказать волонтерам необходимую помощь.

О всех изменениях в расписании, появлении новых точек сбора, просьба узнавать по тел :

  • 8 (960) 491-44-85 (Тертишникова Екатерина)

Группа Вконтакте

Координатор акции «Елки, палки, пять бизонов» в г. Барнаул.

Организатор акции — МОО «Мусора.Больше.Нет» в Алтайском крае.

Акция проходит при информационной поддержке сообщества «Барнаул 22» и телеканала «Катунь 24».

Афиша.
Афиша.
Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет»

Справка

  • В январе 2018 г прошла первая подобная акция.
  • Было 3 точки сбора
  • Собрали более 420 елок, все елки были отправлены в конюшни на подкормку лошадям.
  • Новости компаний

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