Движение «Мусора.Больше.Нет» соберет новогодние елки после праздников на акции «Елки, палки, пять бизонов»

Для чего нам это нужно?

Мы хотим, чтобы елки, которые росли 10−15 лет, не отправлялись на полигон после праздников, а были еще как-то полезно использованы.

90% нашей мусорной корзины — можно вторично использовать или отправлять в переработку, а не на полигон. Елки- это всего лишь один пример, как можно обращаться с тем, что мы привыкли считать мусором.

Что можно делать с елками в Барнауле?

У нас в городе есть несколько вариантов, куда можно использовать елки после праздников.

Конюшни. Еловая хвоя — хорошая витаминная подкормка для лошадей в зимний период. На данный момент достигнута договоренность с двумя конюшнями , кто готов принять елки: КСК «КАРИНА» и КСК санатория «Обь» На детские поделки. Например , «Барнаульская городская станция юных техников» обучает детей изготавливать различные поделки из дерева ( подставки под горячее) и готова принять елки Щепа. Есть производители , готовые переработать елки в щепу.

Акция «Елки , палки , пять бизонов». Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет»

Мы предлагаем жителям города сделать эту акцию вместе.

Можно договориться со своим ТСЖ/УК и организовать место хранения елок во дворе , а потом привезти/принести их на точки сбора Можно прихватить не только свою елку , но и елку соседа , друга , родителей Мы приглашаем УК , ТСЖ присоединиться к акции. Можно организовать на территории двора место для сбора елок , которое мы можем объявить и куда люди могут приносить елки помимо дня сбора 13 января. С вывозом мы постараемся помочь , а возможно появится житель , который будет готов доставить елки до точек приема. Мы приглашаем елочные базары сдать нам оставшиеся непроданными елки.

Также мы принимаем помощь, если вдруг кто из людей захочет помочь нам с машинами. Мы нашли 2 машины, но мы не знаем, сколько будет елок. Вполне возможно, что нам не хватит двух машин.

Акция «Елки , палки , пять бизонов». Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет» Акция «Елки , палки , пять бизонов». Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет» Акция «Елки , палки , пять бизонов». Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет»

Точки сбора 13 января 2019 года

С 11.00 до 13.00

Площадь Октября , «Зеленый сквер «

«Зеленый сквер « ТРЦ «Гулливер Парк», Красноармейский , 51 а

51 а ТРЦ «Юность», Тимуровская , 17

С 11.00 до 13.00

Балтийская , 53

53 ЖК «Времена года», пр. Энергетиков , 2 ( Пересечение Взлетной и Ускова)

С 12.00 до 14.00

Площадь Народная

ТРЦ «ОГНИ»

Также 13 января возможно в течение всего дня привезти елки самостоятельно в коннно-спортинвный клуб санатория «ОБЬ» по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77

С 18 по 20 января елки можно будет принести в Барнаульский зоопарк.

С логистикой нам помогут отдел по охране окружающей среды г. Барнаула и компания «Алтайлес», которые готовы предоставить машины для вывоза.

Акция «Елки , палки , пять бизонов». Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет»

Денис Шубин,

директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК «Алтайлес»:

Каждый год в середине января мы наблюдаем одну и ту же картину, когда во дворах скапливаются сотни выброшенных елок. К сожалению, не все знают, что и после праздника это новогоднее дерево может найти применение. В Европе уже давно научились извлекать пользу из «отживших» деревьев. Чаще всего их используют в качестве топлива. Приятно, что и к нам приходит экологическое понимание этой проблемы. Ведь на самом деле этот вопрос касается каждого. Холдинг «Алтайлес», как ведущий представитель лесной отрасли Алтайского края, безусловно рад поучаствовать в этой акции. С момента основания компания взяла курс на глубокую переработку древесины. Все наши предприятия четко придерживаются одной позиции: все древесные отходы должны эффективно утилизироваться на благие цели. Поэтому мы с удовольствием поддержали эту общественную инициативу и готовы оказать волонтерам необходимую помощь.

О всех изменениях в расписании, появлении новых точек сбора, просьба узнавать по тел :

8 ( 960) 491-44-85 ( Тертишникова Екатерина)

Группа Вконтакте

Координатор акции «Елки, палки, пять бизонов» в г. Барнаул.

Организатор акции — МОО «Мусора.Больше.Нет» в Алтайском крае.

Акция проходит при информационной поддержке сообщества «Барнаул 22» и телеканала «Катунь 24».

Афиша. Фото сообщества «Мусора.Больше. Нет»

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