60 дворов в Барнауле благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Работы по благоустройству ведут в Барнауле в 60 дворах в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году в краевой столице по нацпроекту преобразятся 65 дворовых территорий.

К настоящему времени в городе уже заасфальтированы 53 дворовые территории. На прошлой неделе подрядная организация начала устанавливать спортивные и детские игровые комплексы. При софинансировании местных жителей их возвели по трем адресам из 36 запланированных.

Кроме того, по дополнительному перечню работ обустроили 28 из 30 автомобильных парковок. Еще по одному адресу оборудовали контейнерную площадку, а всего такие работы проведут по четырем адресам.

Благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда» пресс-служба администрации города Барнаула

В Ленинском районе Барнаула на этой неделе заасфальтировали предподъездные площадки еще по трем адресам: улица Островского, 52, улица Веры Кащеевой, 7, улица Георгия Исакова, 205.

В самое ближайшее время здесь уложат асфальт на внутридворовых проездах, сделают тротуары, обустроят детские и спортивные площадки, установят скамейки и урны.

Благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда» пресс-служба администрации города Барнаула

Анна Кныш,

председатель ТОС Гущинского микрорайона:

За последние четыре года в районе, благодаря нацпроекту, преобразились десятки дворов. В них появились современные детские площадки, удобные парковки и другие элементы благоустройства. Если раньше нам приходилось уговаривать жителей принять участие в проекте, то сейчас заинтересованность собственников в этом вопросе возрастает. Они готовы участвовать на условиях софинансирования — не только по минимальному, но и по дополнительному перечню работ.

Всего же в Ленинском районе краевой столицы в 2021 году отремонтируют 23 дворовые территории. В 15 дворах уже выполнены работы из обязательного перечня: заасфальтированы проезды и тротуары, благоустроены входные узлы.

Благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда» пресс-служба администрации города Барнаула

Во дворе по улице Солнечная Поляна, 29 обустроили парковки, на улице Солнечная Поляна, 23а установили детский игровой комплекс.

В Октябрьском районе Барнаула сейчас ремонтируют 16 дворовых территорий. Заасфальтированы 14 дворов, в скором времени будут установлены лавочки, урны у подъездов и смонтирована система освещения. Обустроены детские площадки по улице Красносельская, 94 и улице Советская, 6/2.

В Индустриальном районе благоустраивают девять дворов. Асфальтирование завершено на восьми дворовых территориях. По адресу Взлетная, 32 завершается ремонт дворовой территории, а на Павловском тракте, 231 приступили к установке детского оборудования.

Благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда» пресс-служба администрации города Барнаула

В Центральном районе по нацпроекту благоустраивают девять дворов, в каждом из которых заасфальтированы проезды и тротуары, благоустроены входные узлы. Во дворах по проспекту Дзержинского, 31, 33 уже установили скамейки и урны. По остальным адресам планируют закончить установку в сентябре.



В Железнодорожном районе подрядчики также проводят работы во всех девяти попавших в программу дворах.



Всего на благоустроено 65 дворовых территорий в краевом центре в 2021 году направлено около 148,6 млн рублей.