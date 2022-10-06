7 октября
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Потребитель

Дьявол носит… турецкие бренды. Россияне нашли дорогую альтернативу H&M и Zara

Россияне нашли альтернативу ушедшим брендам в виде турецких марок одежды. Покупатели утверждают, что они дороже вещей H&M и Zara, сообщает NEWS.ru.

Магазин, одежда, вешалки.
Магазин, одежда, вешалки.
pixabay.com/

Источник портала утверждает, что среди россиян стали популярны такие марки, как Perspective и британско-турецкий Ketroy.

Стал востребован и голландский бренд Mexx, пять лет назад ушедший с российского рынка из-за нерентабельности.

Отмечается, что турецкие компании стали популярны из-за больших производственных мощностей и близости к центральной России.

Понравилось россиянам и то, что есть широкий выбор одежды на все погодные условия, как когда-то в H&M и Zara.

Однако в таких магазинах одежда дороже. Это связано с наценкой дистрибьюторов, привозящих одежду в Россию.

Так, в Mexx цены увеличились на 20−25%, в Ketroy — на 35%, а в Perspective — на 20%.

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