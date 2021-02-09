Едим и успокаиваемся: какие продукты положительно влияют на нервную систему

В современном ритме не найдётся человека, который не испытывал бы трудностей с тем, чтобы своевременно взять себя в руки и успокоиться. Жизненные ситуации регулярно «подкидывают дров» и без того расшатанной нервной системе. Не стоит отчаиваться, ведь можно укрепить своё здоровье, перестав волноваться по пустякам. На помощь придёт то, что хранится в холодильнике или на полках магазинов. О полезных свойствах продуктов можно узнать на Healthy Food Near Me *, чтобы включать их в рацион на постоянной основе.

Ягоды

Главный продукт антистрессовой диеты. Особенно отличились голубика и черника, содержащие антоцианы, которые препятствуют старению нервных клеток. Именно они являются причиной ярко-синей окраски этих природных лекарей. Полезно и регулярное потребление клубники. Душистая любимица может по праву называться природным антидепрессантом — ягода отлично повышает настроение.

Зелень , овощи и фрукты

Богатые клетчаткой овощи помогают организму избавляться от токсинов, которые засоряют все системы, в том числе и нервную. Наиболее полезны помидор, чеснок, лук, капуста и свекла. В данных овощах содержатся вещества, отвечающие за укрепление нервных волокон.

Из фруктов особенно полезен банан, содержащий в себе одну шестую суточной нормы магния, так необходимого для полноценной работы нервной системы. Витамин В6 так же благотворно сказывается на нервных клетках. Кроме того, жёлтый фрукт содержит калий, который тоже помогает организму справиться со стрессом.

Шпинат, петрушка, салат латук и прочие зелёные помощники являются координаторами и стабилизаторами процесса торможения ЦНС.

Молоко и крупы

Во всех молочных продуктах есть кальций, который успокаивает нервную систему. Богаты продукты и фосфором, стимулирующим оптимальную деятельность каждого нерва.

Крупы обогащены не только клетчаткой, но и высоким содержанием различных элементов, необходимых для деятельности нервной системы. Гречневая крупа содержит в себе железо и фосфор, питающие головной мозг. Перловка и пшенная каша помогут организму быстрее проводить нервные импульсы, потому что богаты магнием. В злаках содержится большое количество витаминов, усиливающих сопротивляемость организма различным потрясениям.

Дары моря

Содержащие йод в больших количествах, рыба, устрицы и креветки активизируют правильную деятельность нервной системы. Очень полезны эти продукты для женщин, так как нормализуют уровень гормонов в организме и контролируют работу щитовидной железы.

Изучайте полезные свойства продуктов, включайте их в свой рацион и будьте спокойны.

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