19 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Единую социальную дисконтную карту предложили ввести в России

Группа депутатов и сенаторов предложила ввести для социально незащищенных категорий россиян единую социальную дисконтную карту, позволяющую получать скидки на товары, лекарственные препараты и услуги, пишет RT со ссылкой на копию соответствующего законопроекта.

Магазин, скидки, акции.
Магазин, скидки, акции.
СС0

Предполагается, что единая социальная дисконтная карта будет предоставляться проживающим на территории России малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе, а также россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, женщинам, достигшим возраста 55 лет и мужчинам, достигшим возраста 60 лет.

Право

Согласно законопроекту, единая социальная дисконтная карта является бессрочной, она будет действовать на всей территории России и предоставляться на основании заявления гражданина, имеющего право на ее получение, пишет Lenta.ru.

Когда закон вступит в силу

Порядок предоставления и использования карты, перечень документов, необходимых для ее предоставления, порядок участия партнеров в программе устанавливаются правительством. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Индексация

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что с 1 августа будут проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость