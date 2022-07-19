Единую социальную дисконтную карту предложили ввести в России

Группа депутатов и сенаторов предложила ввести для социально незащищенных категорий россиян единую социальную дисконтную карту, позволяющую получать скидки на товары, лекарственные препараты и услуги, пишет RT со ссылкой на копию соответствующего законопроекта.

Предполагается, что единая социальная дисконтная карта будет предоставляться проживающим на территории России малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе, а также россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, женщинам, достигшим возраста 55 лет и мужчинам, достигшим возраста 60 лет.

Право

Согласно законопроекту, единая социальная дисконтная карта является бессрочной, она будет действовать на всей территории России и предоставляться на основании заявления гражданина, имеющего право на ее получение, пишет Lenta.ru.

Когда закон вступит в силу

Порядок предоставления и использования карты, перечень документов, необходимых для ее предоставления, порядок участия партнеров в программе устанавливаются правительством. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Индексация

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что с 1 августа будут проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам.