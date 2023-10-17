Эффективная реклама недвижимости в Телеграм с помощью Telega.in

Телеграм — быстро растущая платформа, число пользователей которой увеличивается ежедневно. Стабильный рост количества каналов и аудитории превращают мессенджер в эффективный и популярный инструмент продвижения. Используется он для рекламы самых разных товаров и услуг, в том числе объектов недвижимости. Как с помощью уникального проекта Telega.in застройщикам продвигать свои «предложения», расскажем ниже.