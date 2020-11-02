Эко-«Пятёрочка». «Умный магазин» торговой сети победил в конкурсе экологических проектов

Внедрение системы «Умный магазин» проводится во всех регионах присутствия «Пятёрочки» в России. Она помогает сократить энергопотребление в торговых точках на 4,9%.
С помощью специальных датчиков, контроллеров и программного обеспечения система встраивается в действующие операционные и эксплуатационные процессы магазина. Она позволяет экономить электроэнергию, управлять основными потребителями электричества в автоматическом режиме и минимизировать аварийные ситуации.
Факт
В этом году на конкурс было подано 274 заявки.
Всероссийский конкурс «Надежный партнер — экология» проводится ассоциацией «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он помогает выявить лучшие природоохранные практики и проекты, направленные на сохранение экологического благополучия страны и граждан.
Проведение конкурса «Надежный партнер — экология» официально поддержано правительством города Москвы и федеральными министерствами России, курирующими энергетику, природные ресурсы и экологию, промышленность и торговлю, строительство и ЖКХ, а также просвещение.
Справка
Торговая сеть «Пятёрочка» входит в X5 Retail Group, ведущую продуктовую розничную компанию России, которая также включает в себя супермаркеты «Перекрёсток», гипермаркеты «Карусель». На 30 сентября 2020 года в стране работали 16 385 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах РФ.