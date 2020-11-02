Эко-«Пятёрочка». «Умный магазин» торговой сети победил в конкурсе экологических проектов

В этом году «Пятёрочка» стала лауреатом Второго всероссийского конкурса «Надежный партнер — экология». Комплексная система «Умный магазин» торговой сети победила в номинации «Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» среди крупных предприятий страны.

Внедрение системы «Умный магазин» проводится во всех регионах присутствия «Пятёрочки» в России. Она помогает сократить энергопотребление в торговых точках на 4,9%.

С помощью специальных датчиков, контроллеров и программного обеспечения система встраивается в действующие операционные и эксплуатационные процессы магазина. Она позволяет экономить электроэнергию, управлять основными потребителями электричества в автоматическом режиме и минимизировать аварийные ситуации.

Факт В этом году на конкурс было подано 274 заявки.

Всероссийский конкурс «Надежный партнер — экология» проводится ассоциацией «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он помогает выявить лучшие природоохранные практики и проекты, направленные на сохранение экологического благополучия страны и граждан.

Проведение конкурса «Надежный партнер — экология» официально поддержано правительством города Москвы и федеральными министерствами России, курирующими энергетику, природные ресурсы и экологию, промышленность и торговлю, строительство и ЖКХ, а также просвещение.

Справка

Торговая сеть «Пятёрочка» входит в X5 Retail Group, ведущую продуктовую розничную компанию России, которая также включает в себя супермаркеты «Перекрёсток», гипермаркеты «Карусель». На 30 сентября 2020 года в стране работали 16 385 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах РФ.