Эко Ярмарка приглашает гостей

Масштабное мероприятие, которое стало уже традицией для жителей Барнаула — это «Эко Масленица» на Эко Ярмарке!
Новый формат народного гулянья, всё только вкусное, полезное, экологичное и натуральное!
ЭКО фотозона с животными, полезной викториной и вкусными подарками.
Царь горы — экстремальная русская народная забава с невероятной харизмой и ярким зрелищем.
Настоящие цыгане, катание на лошадях и хасках, знаменитые «моржи» Барнаула, конкурс* «Черный ящик»!
Награждение победителей в конкурсе «Масленичный оберег».
Разнообразие площадок, множество игр, состязаний и развлечений!
Яркий финал праздника — масленичный столб, разноцветная карусель, народное сожжение чучела.
На нашем празднике, скучать будет некогда!
Вас ждет множество ценных призов и подарков от партнеров праздника!*
Будет весело, задорно и празднично!
Ждем всех!
Сайт: eko-22.ru
Тел.: +7 (3852) 55 67 55
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*Подробную информацию уточняйте у организаторов.