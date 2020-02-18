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Эко Ярмарка приглашает гостей

Пришло время проверить силушку богатырскую!

29 февраля 2020 года (суббота) с 12.00 до 15.00 на Эко Ярмарке пройдет «Семейная ЭКО Масленица 2020».

Место проведения: Барнаул, ул. Взлетная, 2 К, красный вход (территория главной парковки).

Афиша.
Афиша.
Источник: Эко Ярмарка.

Масштабное мероприятие, которое стало уже традицией для жителей Барнаула — это «Эко Масленица» на Эко Ярмарке!

Новый формат народного гулянья, всё только вкусное, полезное, экологичное и натуральное!

ЭКО фотозона с животными, полезной викториной и вкусными подарками.

Царь горы — экстремальная русская народная забава с невероятной харизмой и ярким зрелищем.

Настоящие цыгане, катание на лошадях и хасках, знаменитые «моржи» Барнаула, конкурс* «Черный ящик»!

Награждение победителей в конкурсе «Масленичный оберег».

Разнообразие площадок, множество игр, состязаний и развлечений!

Яркий финал праздника — масленичный столб, разноцветная карусель, народное сожжение чучела.

На нашем празднике, скучать будет некогда!

Вас ждет множество ценных призов и подарков от партнеров праздника!*

Будет весело, задорно и празднично!

Ждем всех!

Сайт: eko-22.ru
Тел.: +7 (3852) 55 67 55
Социальные сети: Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте

*Подробную информацию уточняйте у организаторов.

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