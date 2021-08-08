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Потребитель

Экологичные леденцы из меда будут производить в Алтайском крае

В Чарышском районе Алтайского края открыли завод по производству леденцов из меда и трав. На технологию потратили около 2 млн рублей и три года исследований, пишет ТАСС.

Леденец.
Леденец.
СС0

Завод ежемесячно будет выпускать по 5 тыс. пакетиков весом 50 грамм.

«Завод мы построили совместно с пчеловодами в рамках долевого участия: мы разработали и предоставили технологию, пчеловоды — помещение и оборудование. В настоящее время запущена первая линия, где мы выпускаем леденцы на сухом меду, с прополисом. Таких конфет никто еще нигде не выпускает именно в формате пищевой продукции, есть только в форме БАДов. Следующий этап — мы их будем регистрировать как функциональный продукт питания», — рассказал журналистам научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Алтайского государственного университета Виталий Царев.

Пока что на заводе налаживают производство. В будущем они хотят выпустить конфетные наборы.

По словам Царева, леденцы будут полностью натуральными — в их составе только мед, свежие травы, прополис. На вкус они получаются несладкими. Вкус регулируется не лимонной кислотой, а натуральными ингредиентами — например, клюквой.

Именно поэтому для производства был выбран Чарышский район, рядом с которым есть сырьевая база: от меда до дикоросов.

Как говорят создатели завода, медовые конфеты будут обладать бактерицидными и другими полезными для иммунитета свойствами — поэтому обязательно найдут своего потребителя.

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