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Экономический факультет Алтайского ГАУ приглашает на День открытых дверей

Будущих выпускников школ и их родителей ждут на экономическом факультете 24 марта в 15:00.

Встреча пройдет в формате ONLINE на официальном YouTube-канале АГАУ.

Подключайтесь!

Вы узнаете:
  • об особенностях приемной кампании 2021 года в Алтайском ГАУ,
  • о направлениях подготовки на экономическом факультете,
  • про учебную, научную и общественную жизнь студентов факультета.

С подробной информацией об экономическом факультете также можно ознакомиться на сайте приемной комиссии Алтайского государственного аграрного университета http://e.asau.ru или по телефонам: (3852) 62−83−52, 62−66−60.

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