ЭКОномия. Доступно, экологично и вкусно. Рассказываем, почему стоит посетить «Эко-Ярмарку»

« Эко-Ярмарка » открылась в 2016 году. Её первоначальная задача — привлечь пищевиков, которые производят качественную и экологичную продукцию, тем самым обеспечив барнаульцев первоклассными товарами. По итогу 5 лет работы ярмарки можно сказать смело — цели успешно достигнуты: около 60% арендаторов продолжают размещаться на рынке практически с самого открытия (благодаря комфортным условиям размещения), а поток покупателей продолжает ежегодно расти.

Если вы еще не бывали на «Эко-Ярмарке» — напрасно. И мы расскажем, почему.

Это вам не базар

На ярмарке очень уютно — это особенно важно, если вы проводите немало времени за покупками.

У входа на ярмарку — аккуратные теплицы, вокруг которых контейнеры с рассадой, и кашпо с цветами. Здесь и ягодные культуры (малина, яблоня, смородина), и декоративные кустарники (гортензия, флоксы, хосты), а также многое другое — дачники не останутся равнодушными.

Внутри — уютно расположенные отделы, нет скученности, характерной для базаров. Поэтому несмотря на довольно высокую проходимость — «толкаться» с покупателями на ярмарке не придется. В помещении просторно и светло.

Кроме того, здесь нет традиционного смешения запахов рыбы, мяса, «молочки» и других продуктов.

Всё для дома и отдыха

Вы можете посетить ярмарку — и купить всё, что нужно для дома. Рынок легко может заменить супермаркет. Помимо широкого предложения овощей, фруктов, мяса, «молочки» и рыбы, в здании также расположены аптеки с лекарствами из алтайских трав, магазины хозяйственных товаров и бытовой химии, антикварные лавки, товары для спорта и отдыха, а также отдел нумизматики с редкими монетами.

Кроме того, после покупок вы можете отдохнуть в местных кафе. Например, «Мама испекла» угостит вас горячими пирогами, вкус которых знаком всем с детства, а также морсами из свежих алтайских ягод.

Помимо русской кухни на ярмарке представлена корейская с её жемчужинами: рамен, кукси и пироги на пару.

Скажем пару слов об ассортименте продуктовых отделов.

Доступно , экологично и вкусно. Анна Зайкова

Продукты со всех уголков Алтайского края

В молочном отделе помимо свежего коровьего и козьего молока, кефира и творога — раздолье сыров: с лисичками, с вином, с базиликом и кедровыми орехами. Кстати, в здании ярмарки располагается сыроварня «Два сыровара», которая прямо на месте производит «молочку» — свежее не бывает.

Выпечка, которую можно приобрести на ярмарке, также печется на месте.

Мясных отделов — большое множество. Молодое и сочное деревенское мясо из разных уголков Алтайского края на любой вкус: мясо птицы, свинина, говядина, мясо марала и оленина (правда, её привозят из Эвенкийского района Красноярского края). Мясные изделия региональных брендов: «Брюкке», «Пятачок», «Евразия» и т.д. Целый отдел мраморной говядины — стейки из разных частей говяжьей туши.

Доступно , экологично и вкусно. Анна Зайкова Доступно , экологично и вкусно. Анна Зайкова Доступно , экологично и вкусно. Анна Зайкова

А также специализированный прилавок с халялем, наиболее полезным и безопасным мясом: животное, которое пойдет на убой, откармливают исключительно натуральным кормом, без ГМО и стимуляторов роста, а также на протяжении всей жизни тщательно следят за его здоровьем.

В рыбном отделе — живая рыба и замороженная (кстати, вам могут её почистить). Черные мидии на створке, гренландская креветка, краб-волосатик, который считается, самым полезным из крабов. Здесь же — пельмени с щукой и судаком, печень трески и многое другое.

Посередине зала — огромные прилавки со свежими фруктами и овощами. Рядом — прилавок с сухофруктами и специями из Кавказа и Средней Азии. Будьте уверены, вы найдете все, что вам нужно, и даже больше.

Доступно , экологично и вкусно. Анна Зайкова

И всё это удовольствие — по доступной цене. Но всё равно можно поторговаться — вы же все-таки на рынке.

Впрочем, если формат магазинов вам ближе, вы можете заглянуть в «Фермер-центр.рф» или в «Белорусские продукты» и купить все необходимое к столу: мясо, рыба, «молочка» и соки — в общем, все, что может доставить гастрономическое удовольствие и при этом укрепить ваше здоровье, поскольку здесь только полезные и натуральные продукты.

Доступно , экологично и вкусно. Анна Зайкова

Лаборатория подтверждает качество продуктов

За качество продуктов беспокоиться не стоит — на ярмарке работает независимая лаборатория, которая каждое утро проверяет товар. Достают ли продукты из холодильников, или их привозят закупщики — всё под надзором лаборатории. Любая туша, филе, молочный продукт и т.д., который вы увидите на прилавке, уже прошел проверку — иначе он бы не был допущен к продаже.

Кстати, это одна из причин, почему на ярмарке вы не встретите неприятных запахов.

Доступно , экологично и вкусно. Анна Зайкова

Восстановиться после коронавируса

Укрепить здоровье или восстановиться после болезни вам помогут лекарства из алтайских трав — благо, выбор здесь довольно большой. Чаи, натуральные сиропы по традиционным рецептам, медовые и пантовые бальзамы, которые могут пить даже диабетики.

Более того, на ярмарке вы можете приобрести сбор «корень жизни», который помогает восстановиться после коронавируса — по словам продавца Тамары Трофимовой, чай способствуют кислородному восстановлению легких и улучшает работу сосудов.

Доступно , экологично и вкусно. Анна Зайкова

Экологичная химия

На ярмарке вы также можете приобрести химию на розлив — прийти со своей тарой, или купить её здесь, а затем использовать. Вы не только сэкономите, но и позаботитесь о природе. В магазине «Чистая планета» огромный ассортимент — гели для стирки, кондиционеры для белья, парфюмированные освежители воздуха на водной основе и многое другое. Продукция разработана на импортном сырье, упаковки — биоразлагаемые.

Доступно , экологично. Анна Зайкова

Упакуем всё , что угодно

Кстати, об упаковках — на ярмарке также представлена компания «Пакетон», которая может упаковать всё, что угодно. Здесь эко-упаковки, мешочки и пакеты для пищевых и промышленных товаров, контейнеры для мясных, кондитерских изделий, пластиковые тары, подарочные упаковки, одноразовые скатерти, пленки, и даже бахилы.

Компания гарантирует, что ваш товар будет в безопасности, если вы воспользуетесь надежной упаковкой «Пакетона».

Доступно , экологично и вкусно. Анна Зайкова

Выгодные условия для предпринимателей

Марина Капиева директор «Эко-Ярмарки», подчеркивает, что условия размещения на ярмарке одни из наиболее выгодных в городе — «самая низкая арендная плата среди рынков региона», добавляет она.

Это подтверждает ИП Тамара Жукова, которая торгует колбасными изделиями — она размещает свою продукцию на ярмарке с года открытия. Жукова подчеркивает, что управляющая компания всегда идет навстречу — предоставляет скидку на арендную плату.

Доступно , экологично и вкусно. Анна Зайкова

Тамара Жукова,

арендатор «Эко-Ярмарки»:

«Хочу добавить, что за 5 лет рынок изменился в лучшую сторону, проходимость стала гораздо выше. Управляющая компания сделала все возможное и невозможное для того, чтобы покупатель пошел именно на этот рынок. Т.к. рынок нового формата, везем сюда продукты алтайских фермеров».

Кроме того, администрация ярмарки охотно помогает предпринимателям при работе с документами и сертификацией, добавляет Капиева.

Доступно , экологично. Анна Зайкова

Марина Капиева,

директор «Эко-Ярмарки»:

«На всех рынках бабушкам запретили торговать продукцией, которую они производят самостоятельно. Бабушкам не хватит средств оплатить сертификат, и мы помогаем им с этим. Нашли тех, кто делает сертификацию, и оплатили все необходимые документы. Бабушки уже сегодня торгуют сертифицированной продукцией.»

Помимо этого, управляющая компания активно продвигает предпринимателей в соц. сетях, а также устраивает различные мероприятия для увеличения потока на ярмарке.

Также важной особенностью рынка является отсутствие конкуренции. Арендаторы подбираются таким образом, чтобы одинаковых товаров было совсем немного, а производители продукции и вовсе «не повторялись». По словам Капиевой, такое решение было принято с для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, которому сегодня «торговать довольно сложно».

«Эко-Ярмарка». Анна Зайкова

Справка «Эко-Ярмарка» — это то место, где вы не только сможете приобрести здоровые продукты и все необходимое для дома, но и стать арендатором на предельно выгодных условиях.

Эко Ярмарка

Фермерские продукты. Только свежее и полезное.

Адрес: Взлётная 2К.

Ежедневно с 09:00 до 20:00

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