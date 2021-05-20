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Экосистема Россельхозбанка предлагает сервис «Агроном Онлайн»

Пакетное предложение «Агроном Онлайн» на базе сервиса СкайСкаут стало доступным на сайте «Своё Фермерство» Россельхозбанка. Теперь каждый агропредприниматель сможет отслеживать актуальное состояние культур с помощью широкого набора удаленного инструментов, фиксировать их состояние в поле, своевременно получать агропредупреждения о ключевых рисках в сезоне и планировать ключевые технологические операции. Сервис СкайСкаут — для тех, кто хочет принимать грамотные решения в управлении агропроцессами, получать экспертную технологичную помощь доступно и легко.

Пакетное предложение «Агроном Онлайн» на базе сервиса СкайСкаут стало доступным на сайте «Своё Фермерство» Россельхозбанка.
Пакетное предложение «Агроном Онлайн» на базе сервиса СкайСкаут стало доступным на сайте «Своё Фермерство» Россельхозбанка.
АО «Россельхозбанк»

СкайСкаут — это карманный помощник агронома, в котором собран широкий набор инструментов для ежедневной полевой работы в хозяйстве, разработанный партнером РСХБ, компанией ИнтТерра. В пакет услуг «Агроном Онлайн» входят спутниковый мониторинг полей, аналитика развития культур, автоматические предупреждения о рисках на поле, а также планирование технологий и операций по рекомендациям экспертов и в соответствии с прогнозами погоды. Функционал системы продолжает расширяться: скоро пользователям СкайСкаут станет доступен запуск агро-калькуляторов, ротационных таблиц и многое другое.

Крупные предприятия найдут в онлайн-системе полный контроль над территориями, управление агрослужбами и удобное взаимодействие с производителями семян и СЗР. Малым хозяйствам СкайСкаут предлагает мониторинг текущей ситуации на предприятии, упрощение принятия операционных решений, а также доступ к экспертам по необходимым вопросам в онлайн-режиме. Пакетное предложение «Агроном Онлайн» сэкономит время, ресурсы и сделает еще более доступной агроэкспертизу для предприятий.

Сама идея создания сервиса продиктована вызовами времени. Продуктивность сельского хозяйства за последние годы выросла в разы. Стали применять новые сорта и гибриды, усилили защиту растений, увеличили нормы внесения удобрений, но каждый следующий эволюционный шаг дается сложнее и сложнее. Растет конкуренция, зарплаты, в целом растет нагрузка на бизнес. В таких условиях требуется доступ к экспертизе, эффективное управление рисками, более четкое планирование и организация выполнения работ. По оценкам экспертов применение сервиса SkyScout позволит увеличить урожайность до 25−30% и добиться сокращения расходов до 30% за счет доступа к экспертизе и организации внесение десикантов перед уборкой.

Теперь с платформой «Своё Фермерство» обратиться к экспертной помощи СкайСкаут могут агропредприятия по всей России. Тарифные планы СкайСкаут формировались таким образом, чтобы технологичные инновации пакетов «Агроном Онлайн» были доступны каждому. Поэтому СкайСкаут не только облегчает работу, но и экономит время и деньги. Например, можно воспользоваться функцией скаутинга и заранее определить точки объезда: пять минут планирования сэкономит несколько часов объезда полей. А с полной базой по болезням и вредителям вы всегда будете защищены даже на тех полях, где нет доступа в Интернет.

Сервис также будет полезен и для командной работы: сервисы облегчают постановку и контроль задач для агрономической службы, а также позволяют спланировать ежедневные дела с учетом прогноза погоды.

Используя СкайСкаут, фермер приобретает инструменты оценки состояния посевов, качественную отчетность и коммуникации в агрослужбе, информационную базу для определения проблем в поле и поддержку экспертов в решении любого запроса.

СкайСкаут сделан агрономами для агрономов и призван помочь вывести агропроцессы на новый профессиональный уровень.

АО «Россельхозбанк»

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