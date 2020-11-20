Экосумки и экомешочки дарят за выгодные покупки в Барнауле до 3 декабря

Об экологии сейчас задумываются многие. Стараются покупать меньше продуктов в упаковке, отказываются от химической бытовой химии, отдают предпочтение поездкам на общественном транспорте, а не в личном автомобиле.

Между тем, одна из самых больших экологических проблем — каждодневное использование одноразовых вещей из пластика. Чаще всего это пластиковые пакеты и мешки, которые мы использует для покупки и хранения продуктов. Только вчера Greenpeace России опубликовал данные экспедиции на Черном море. Из общего веса мусора (108 кг), 92% — это одноразовый пластик. Такая ситуация разворачивается по всей планете.

Экосумки дарят в Барнауле. Благотворительный магазин «Charity Market»

Осознавая свою ответственность за будущее планеты, Благотворительный фонд «Облака» еще несколько месяцев назад организовал швейный цех «Mum's stitch», где наряду с другими вещами, шьют и экосумки. Каждую изготавливают из износостойкого материала (40% лен, 60% вискоза). Он сохраняет форму, не меняется при стирке и носке 20 лет. У каждой сумки есть подкладка, которую удобно чистить без погружения изделия в стиральную машину. Также цех шьет экомешочки из сетчатого материала. Каждый мешочек затягивается с помощью шнурка, легко стирается и сушится.

Экосумки и экомешочки шьют женщины, которые проходят программу реабилитации в «Облаках». Фонд дает возможность одиноким матерям с детьми зарабатывать на лучшую жизнь. Поэтому каждая сумка не только экологически, но и социально, значима.

До 3 декабря Благотворительный магазин «Charity Market», работающий под началом «Облаков», запустил акцию. Каждый покупатель может получить экомешочки или экосумку в подарок при покупке.

Условия акции: При покупке на сумму от 500 до 999 рублей — набор экомешочков в подарок;

При покупке на сумму от 1 000 рублей — экосумка в подарок. Без акции стоимость сумки составляет 699 рублей. Сроки акции: 16 ноября — 3 декабря (ежедневно, с 11:00 до 17:00)

Адреса Charity Market: ул. Пролетарская , 56 ( 11:00 — 20:00)

56 11:00 — 20:00) ул. Лазурная , 19 ( 11:00 — 20:00)

Заходите в Instagram, знакомьтесь с акцией и Благотворительным магазином «Charity Market»: @charitymarket22