Экскурсии, семейные развлечения и концерт «Uma2rman»: как на ТЭЦ-3 прошел фестиваль «Потепление»

15 июня 2019 года Сибирская генерирующая компания провела День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-3 и третий ежегодный городской фестиваль «Потепление» — семейный праздник в честь окончания отопительного периода и начала лета. Всего участниками фестиваля стали около 11 тысяч человек.

Специалисты предприятия на протяжении четырех часов проводили экскурсии для всех желающих и простыми словами рассказывали гостям о производстве тепла и энергии. На входе посетители предъявляли паспорт и получали яркие платки и защитные каски. Энергетики регистрировали всех в специальном журнале и проводили инструктаж по технике безопасности. За время экскурсии станцию посетили более 1200 человек.

Чаще всего посетители задавали вопрос о башнях: «Что это такое?». Башни-градирни высотой 72 метра служат для охлаждения воды, и из них идет не дым, как многие могли подумать, а пар. Многих барнаульцев интересует, можно ли не отключать горячую воду.

Игорь Лузанов,

директор станции и Алтайского филиала СГК:

Всё делается для блага потребителей: если не отключать горячую воду и не проводить работы, то зимой мы будем иметь намного больше аварий. Мы работаем над снижением аварийности, сейчас в городе проводится масштабная работа по перекладке сетей.

Темой фестиваля стала экология, дети приняли участие в мастер-классе по высадке растений, а взрослые узнали о полезных бытовых эко-привычках. В рамках праздника был организован сбор использованных батареек, которые СГК передаст для дальнейшей утилизации. На зелёной площадке перед ТЭЦ-3 прошли мастер-классы по йоге и танцам, а также развернулись различные фотозоны для детей и взрослых.

Главными ведущими на сцене стали звезды телеканала ТНТ Антон Шастун и Арсений Попов. Музыкальным сопровождением вечера стали новосибирский дуэт «Mana Project», группа «Байконур» из Новокузнецка и барнаульская группа «Los Bakeros» .

В конце праздника выступили хедлайнеры — группа «Uma2rman». Гости подпевали и пели под любимые хиты. Мероприятие завершилось фейерверком.

Подобный фестиваль на СГК в этот день провели в Абакане и Новосибирске. Впервые День открытых дверей на ТЭЦ Сибирская генерирующая компания провела именно в Барнауле в 2017 году.