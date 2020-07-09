Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет о цифровизации в растениеводстве

14 и 15 июля на altapress.ru пройдет уникальная отраслевая онлайн-конференция «Алтай Агро 2020». В течение двух дней признанные эксперты в сельском хозяйстве и АПК представят в докладах новейшие достижение в сфере агронауки и предпринимательства.