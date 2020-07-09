Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет о цифровизации в растениеводстве

Олег Александров — эксперт в области цифровизации, практик, знающий тренды в аграрной области. В своем выступлении он расскажет об инструментах, способных повысить эффективность работы современной сельскохозяйственной техники. Подробно остановится на электронных системах, которые внедряются и уже используются на технике РОСТСЕЛЬМАШ.
Зарегистрироваться на форум и задать свой вопрос эксперту можно уже сейчас на этой странице.
Больше информации от ведущих экспертов агропромышленного комплекса — на форуме «Алтай Агро 2020». Регистрируйтесь на сайте altai-agro.ru. Участие бесплатное.