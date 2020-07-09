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Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет о цифровизации в растениеводстве

14 и 15 июля на altapress.ru пройдет уникальная отраслевая онлайн-конференция «Алтай Агро 2020». В течение двух дней признанные эксперты в сельском хозяйстве и АПК представят в докладах новейшие достижение в сфере агронауки и предпринимательства.

Олег Александров
Олег Александров
Одним из спикеров является Олег Александров, руководитель проекта инновационных технологий компании РОСТСЕЛЬМАШ. Его тема — «Новые вызовы цифровизации в растениеводстве».

Олег Александров — эксперт в области цифровизации, практик, знающий тренды в аграрной области. В своем выступлении он расскажет об инструментах, способных повысить эффективность работы современной сельскохозяйственной техники. Подробно остановится на электронных системах, которые внедряются и уже используются на технике РОСТСЕЛЬМАШ.

Зарегистрироваться на форум и задать свой вопрос эксперту можно уже сейчас на этой странице.

Больше информации от ведущих экспертов агропромышленного комплекса — на форуме «Алтай Агро 2020». Регистрируйтесь на сайте altai-agro.ru. Участие бесплатное.

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