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Эксперт: новыми правилами для дачников наверняка воспользуются мошенники

Поправками, упрощающими процедуру взыскания долгов с собственников дачных участков, могут воспользоваться мошенники, так как теперь деньги можно получить в банке по решению мирового суда, рассказал доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Андрей Некрасов.

Недвижимость. Дача.
Недвижимость. Дача.
Анна Зайкова.

«Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится к немедленному исполнению, в том числе банками.<[Наблюдается> паралич системы — судей и приставов не хватает, разумеется, этим пользуются мошенники, обходя систему», — заявил Некрасов.

Судебной инстанции выгодно уменьшение количества дел, подчеркнул эксперт. «Им же важно свои человекочасы оптимизировать», — пояснил юрист.

Взыскание

Некрасов также объяснил, как будет происходить взыскание долгов, пишет ura.ru.

Так, сумма списания задолженности зависит от того, сколько денег находится на счету клиента банка. Если достаточно средств, то снимают сразу, а если нет, деньги будут списывать, пока задолженность не будет погашена.

Согласно словам юриста, в месяц можно списывать не более 80% суммы, которая находится на счету. Но и в этом случае, по мнению Некрасова, дачник может остаться без денег, потому что это правило действует для приставов, а для банка оно не так актуально.

Ранее в Гражданский процессуальный кодекс были внесены поправки, согласно которым разрешается взимать долги с помощью приказа мирового суда, а списать задолженность — со счета неплательщика.

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