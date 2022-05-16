Эксперт рассказал, что ждет российских кофеманов

Дефицита кофе в России не будет, так как страна не сильно зависит от импортных брендов, уверен генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

85% кофейной продукции, которую потребляют в России, перерабатывается на российских предприятиях, рассказал эксперт «Ведомостям».

Усложнить ситуацию может только решение Евразийской экономической комиссии, обнулившей ввозные пошлины на готовую продукцию, включая кофе и чай. Российские производители надеются, что решение откорректируют и уже к концу мая ввозные пошлины на кофе и чай восстановятся.

Из иностранных может пострадать итальянский кофе: Lavazza уже сообщил об уходе с российского рынка, а Paulig в начале мая заявил о продаже своего подразделения в России. Само производство останется, а фабрика будет выпускать товар такого же уровня качества и упаковки, но уже под другим брендом.

Кофе. Кулинарный сайт По вкусу.

Некоторые отечественные предприятия могут испытывать временные сложности с логистикой, но продолжат функционировать.

«С вероятностью 90% ситуация с брендами останется неизменной. Например, Nescafe, Jacobs, Jardin, „Черная карта“, LEBO, „Московская кофейня на паях“ останутся на прилавках, все эти бренды выпускаются в России», — обнадежил эксперт.

Цены

Цены на кофе поднялись еще в прошлом году, когда в Бразилии, которая занимает 40% мирового рынка кофе, случилась сильная засуха, а затем пришли резкие заморозки. С января по март 2022 года цены в магазинах повысились в среднем на 15−20%.

В ближайшее время на стоимость кофе будут влиять удорожание доставки из-за сложностей с традиционными маршрутами, колебание курса доллара и увеличение срока кредитных ресурсов для обжарщиков.

Страны не отказываются поставлять кофе, а логистические вопросы скорее всего будут решены, считает Рамаз Чантурия, п проблем с сырьем не будет, потому что Россия закупает его в основном в Бразилии и Вьетнаме. Они не объявляли санкции России.