Эксперт рассказал, как сэкономить память смартфона

Смартфон уже давно перестал быть только телефоном, мы активно пользуемся приложениями, делаем фото и снимаем видео. Контент быстро заполняет свободную память гаджета, замедляя его работу. Как разгрузить память смартфона чтобы повысить его производительность, рассказал руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

Самый простой способ освободить память смартфона — это перенести всю информацию на компьютер или съемный носитель. Однако для активных пользователей оптимальным будет использование облачных хранилищ.

— Любой смартфон можно настроить таким образом, чтобы фото и видео файлы автоматически сохранялись в облачном хранилище. Перенесенные в облако данные можно больше не хранить на смартфоне и удалить. Таким образом вы освобождаете память, сохраняете возможность скачать любимые кадры в любой момент заново, а также получаете к ним доступ с любого устройства, используя свой аккаунт, — говорит Александр Джакония.

Современный пользователь большую часть своего времени проводит в мессенджерах, общаясь с друзьями и родственниками, решая рабочие вопросы. Файлы, которые мы получаем через мессенджеры тоже занимают место из-за включенной по умолчанию функции автозагрузки. Чтобы сохранить память и трафик, функцию автозагрузки можно отключить, а уже сохраненные файлы удалить. Например, в настройках Telegram это можно сделать в разделе «Данные и память», в настройках WhatsApp — «Данные и хранилище».

Во время работы любого приложения на смартфоне сохраняется кэш — временные файлы, которые нужны для более быстрой загрузки. Частое использование приложений приводит к увеличению объемов сохраняемого кэша, почистить его можно через настройки смартфона.

— Чтобы сэкономить время и не блуждать по настройкам смартфона, можно установить сервисное приложение для очистки памяти, которое самостоятельно анализирует и систематизирует всю имеющуюся в смартфоне информацию, выявляет тяжелые и малоиспользуемые файлы чтобы пользователю было легко их удалить, а также следит чтобы смартфон не перегревался. Подобных программ довольно много как для Android, так и для iOS систем, но важно устанавливать их только от проверенных разработчиков, — объясняет Александр Джакония.

Оптимизировать работу смартфона и повысить его производительность поможет регулярное обновление операционной системы. Установка обновления может удалить все ненужные данные, в том числе отчеты об ошибках, лагах и сбоях.

— Избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную или с помощью специальных приложений, можно сбросив смартфон до заводских настроек. Перед началом процесса необходимо обязательно создать резервную копию, содержащую всю важную для вас информацию. Сбрасывать настройки следует если вы пользуетесь гаджетом уже больше полутора лет, — говорит эксперт МегаФона.

Ускорить работу устройства можно также с помощью перезагрузки или выключения, поскольку в этот момент все фоновые процессы останавливаются.