Эксперт рассказал, как воруют деньги с банковских вкладов

Цифровизация банковских услуг и рост популярности систем интернет-банкинга имеют и обратную сторону. Несмотря на все системы защиты, это позволяет эффективнее воровать деньги граждан, уверен IT-эксперт Алексей Сизов.

За несколько последних лет количество фактов хищений вкладов возросло в несколько раз. Такое становится возможным по самым разным причинам, но в основном благодаря доверчивости или невнимательности самих людей. Получив доступ, злоумышленник видит все счета жертвы и может сделать с ними что угодно, пишет ПРАЙМ.

Чтобы это осуществить, мошенникам понадобится украсть реквизиты. Для этого они создают фишинговые ресурсы, сайты-клоны и заражают устройства клиентов банков вирусами и троянами.

Также злоумышленники реализуют атаки методами социальной инженерии, вынуждая людей под различными предлогами сообщать конфиденциальные данные, либо практически собственноручно переводить деньги преступникам.

Это приводит и к росту проблемных кредитов. Так, если банк предварительно одобрил клиенту ссуду, мошенник может завершить оформление заявки и получить средства быстрее, чем об этом узнает настоящий владелец счета.

Спящие счета

«Классические схемы „изъятия“ вкладов операционными сотрудниками также не исчезают. Ключевыми направлениями хищений являются так называемые переводы со спящих счетов, то есть вкладов, по которым истекли основные сроки и нет активности со стороны держателя», — предостерег Сизов.

Контролировать эти процессы сложно, поскольку фактически сотрудник банка один на один взаимодействует с клиентом, который удостоверяет свою личность паспортом, пишет News.ru. Таким образом, операционист может осуществить перевод средств на свой счет или счет подельника, отмечает эксперт.