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Потребитель

Эксперт рассказал, какие российские товары пользуются спросом за рубежом

Из российских товаров иностранцы охотнее всего покупают дизайнерскую одежду, игрушки, электронику, товары «красота и здоровье» и сувениры, рассказал журналистам директор по развитию международной e-commerce-компании Ecwid в России Владимир Тарасов.

Матрешка
Матрешка
СС0

По его словам, убеждение, что российские товары уступают по качеству зарубежным, давно себя изжило.

«Жители РФ с каждым годом начинают все больше ценить локальные товары, а в последние годы выросло и количество их покупателей из-за рубежа», — заявил эксперт РИА «Новости».

Так, в 2020 году на 34% вырос экспорт электроники из России. При этом основным потребителем российских решений стали США.

Игрушки лучше всего продаются в Канаде и Австралии — им достается 50% экспорта.

Сувениры с изображением знаменитостей, героев мультиков, игровых персонажей, 3D фигурки, значки, магниты, одежда пользуются спросом в Европе и США.

Российскую дизайнерскую одежду особенно ценят европейцы. В покупке их привлекает соответствии цены и качества.

Кроме того, иностранцы отдают предпочтением товарам, предназначенным для красоты и здоровья. Продажи двигает широкая известность о богатых природных ресурсах России.

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