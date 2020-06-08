Эксперт рассказал об опасности установки банковских приложений на телефон

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но могут нести опасность.

Через смартфон могут утекать персональные данные, что приведет к хищению средств с индивидуальных банковских счетов пользователей, считает эксперт.

Не допустить утечки важной информации можно, установив на телефон мобильное приложение-антивирус. Также не следует давать доступ с телефона к счетам с большими суммами и кликать по ссылкам в СМС от неизвестных абонентов, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Он отметил еще одну тонкость — не все приложения, связанные с банками, которые можно скачать, связаны с финансовыми учреждениями официально.

«Как правило, такие неофициальные приложения используются, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях — перепродавать эти данные третьим лицам, которые уже передают это либо банкам, либо компаниям, которые занимаются контекстной рекламой», — считает эксперт.

Ранее IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал смартфоны, на которые надо ставить антивирус. По его словам, на смартфон следует установить антивирусное приложение, если он работает на ОС Android, разработанной Google.

По мнению эксперта, в отличие от iOS, данная система наиболее часто подвергается хакерским атакам, пишет News.ru. Злоумышленников привлекает, что операционная система является открытой, а также, что в мире все больше устройств работает на Android.