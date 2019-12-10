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Эксперт рассказал, сколько россиян затронет прекращение работы WhatsApp

Прекращение работы мессенджера WhatsApp на устройствах со старыми операционными системами затронет мизерное количество пользователей в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя аналитического агентства Content Review Сергея Половникова.

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

По словам Половникова, речь идет о старой версии Android 2.3, которая вышла почти 9 лет назад и на сегодняшний день на ней работает около 0,2% устройств. Что касается iOS 8, то это версия-погодка iPhone 4, также много лет назад снятого с производства.

Разумеется, некоторое количество пользователей с такими смартфонами имеется даже в России, но всерьез говорить о том, что пострадает хоть сколько-нибудь значимое количество пользователей нельзя", — подчеркнул эксперт.

По его словам, причина отказа от поддержки старых операционных систем обусловлена потерей денег. Ведь это стоит весьма внушительных денег. «И когда практический смысл исчезает, то и поддержка заканчивается», — пояснил Половников.

Кроме того, в мессенджере появляются функции, которые попросту невозможно реализовать в старых версиях Android и iOS.

Справка

WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года, а с февраля 2020 года прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно. Пользователи не смогут создавать новые аккаунты в мессенджере и проверять уже существующие учетные записи. Разработчики намерены сосредоточить свои усилия на мобильных платформах, которые использует большинство людей.

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