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15 июля 20°C

Эксперт: цены на мед в стране будут расти два сезона подряд

Цены на мед в некоторых регионах России, в том числе на Алтае, могут резко вырасти на 30−50%. Это вызвано массовой гибелью пчел и закономерным снижением объемов его производства. Такой прогноз сделала Анна Брандорф, врио директора Федерального научного центра пчеловодства.

Мед, пасека, пчелы.
Мед, пасека, пчелы.
CC0

При этом она подчеркнула, что наиболее острым дефицит меда будет не в этом, а в следующем году, сообщает ТАСС.

Анна Брандорф,
врио директора Федерального научного центра пчеловодства.

В этом году мы не ощутим существенного дефицита меда и пчел. Мы это ощутим в следующем году. Часть семей погибнет в зимовку. В корм попадет какое-то количество нектара с обработанных полей, и пчелы будут погибать еще в течение зимовки. Весной мы очень существенно ощутим дефицит пчелиных семей и там уже — дефицит меда. В этом году в каких-то регионах повышение цены будет где-то процентов на 50, но с учетом того, что в других регионах будет провал по выходу меда.

Эксперт также подчеркнула, что масштаб трагедии с пчелами очень большой. Одна пчелосемья приносит в среднем по 10 кг меда, а в некоторых регионах РФ умирали часто по 2−2,5 тыс. пчелосемей.

Что случилось с пчелами?

Напомним: массовая гибель пчел наблюдается в нескольких регионах России, среди которых и Алтайский край. В региональном минсельхозе сообщили, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом». Ситуацию взял на контроль губернатор края Виктор Томенко.

В чем причина?

Главным фактором, повлиявшим на катастрофическую гибель пчел в ряде регионов России, в том числе в Алтайском крае, является бесконтрольное использование пестицидов. Об этом заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано

По данным Россельхознадзора, сегодня в стране разрешено использовать более 900 наименований средств защиты растений. Однако полного и системного контроля за хранением и применением агрохимикатов нет.

Особую опасность представляют химические вещества, которые распыляются над полями с воздуха. Эти операции проводятся бесконтрольно, и в результате отравляющие вещества распространяются далеко за пределы отведенных под посевы земельных участков.

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