Эксперт: цены на мед в стране будут расти два сезона подряд

Цены на мед в некоторых регионах России, в том числе на Алтае, могут резко вырасти на 30−50%. Это вызвано массовой гибелью пчел и закономерным снижением объемов его производства. Такой прогноз сделала Анна Брандорф, врио директора Федерального научного центра пчеловодства.

При этом она подчеркнула, что наиболее острым дефицит меда будет не в этом, а в следующем году, сообщает ТАСС.

Анна Брандорф,

врио директора Федерального научного центра пчеловодства.

В этом году мы не ощутим существенного дефицита меда и пчел. Мы это ощутим в следующем году. Часть семей погибнет в зимовку. В корм попадет какое-то количество нектара с обработанных полей, и пчелы будут погибать еще в течение зимовки. Весной мы очень существенно ощутим дефицит пчелиных семей и там уже — дефицит меда. В этом году в каких-то регионах повышение цены будет где-то процентов на 50, но с учетом того, что в других регионах будет провал по выходу меда.

Эксперт также подчеркнула, что масштаб трагедии с пчелами очень большой. Одна пчелосемья приносит в среднем по 10 кг меда, а в некоторых регионах РФ умирали часто по 2−2,5 тыс. пчелосемей.

Что случилось с пчелами?

Напомним: массовая гибель пчел наблюдается в нескольких регионах России, среди которых и Алтайский край. В региональном минсельхозе сообщили, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом». Ситуацию взял на контроль губернатор края Виктор Томенко.

В чем причина?

Главным фактором, повлиявшим на катастрофическую гибель пчел в ряде регионов России, в том числе в Алтайском крае, является бесконтрольное использование пестицидов. Об этом заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано

По данным Россельхознадзора, сегодня в стране разрешено использовать более 900 наименований средств защиты растений. Однако полного и системного контроля за хранением и применением агрохимикатов нет.

Особую опасность представляют химические вещества, которые распыляются над полями с воздуха. Эти операции проводятся бесконтрольно, и в результате отравляющие вещества распространяются далеко за пределы отведенных под посевы земельных участков.