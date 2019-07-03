Эксперт Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН оценил состояние ленточных боров

Главный специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук, доктор географических наук, Заслуженный лесовод РФ Виктор Нефедьев побывал в мае с рабочим визитом в ленточных борах Алтайского края.

Он отметил, что площадь ленточных боров, вопреки расхожему мнению, увеличилась. В регионе действует одна из лучших в стране систем по охране лесов от пожаров. Именно профилактика возгораний — главное условие того, что ленточные боры, произрастающие преимущественно в условиях сухой степи, до сих пор сохранились.

Главная проблема, по мнению Нефедьева, — старение ленточных боров.

В Алтайском крае в результате накопления спелых и перестойных лесов в этой категории защитности значительно снижены и прирост насаждений, и все полезные функции, о которых так пекутся наши «природозащитники», нанося стране и экономический, и экологический ущерб. Вот только спросить за это не с кого, — сказал эксперт.

Напомним, в феврале в Новосибирске на базе Западно-Сибирского отделения Института леса СО РАН состоялось совещание, в рамках которого ученые-лесоводы из Красноярска, Екатеринбурга, Москвы единогласно высказались против запрета хозяйственной деятельности в ленточных борах.

Заведующий кафедрой лесного хозяйства Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург), профессор, доктор с/х наук Сергей Залесов подтвердил, что угрозы исчезновения ленточных боров из-за хозяйственной деятельности нет.