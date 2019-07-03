Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июля 21°C
142

Эксперт Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН оценил состояние ленточных боров

Главный специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук, доктор географических наук, Заслуженный лесовод РФ Виктор Нефедьев побывал в мае с рабочим визитом в ленточных борах Алтайского края.

Ленточный бор.
Ленточный бор.
СС0.

Он отметил, что площадь ленточных боров, вопреки расхожему мнению, увеличилась. В регионе действует одна из лучших в стране систем по охране лесов от пожаров. Именно профилактика возгораний — главное условие того, что ленточные боры, произрастающие преимущественно в условиях сухой степи, до сих пор сохранились.

Главная проблема, по мнению Нефедьева, — старение ленточных боров.

В Алтайском крае в результате накопления спелых и перестойных лесов в этой категории защитности значительно снижены и прирост насаждений, и все полезные функции, о которых так пекутся наши «природозащитники», нанося стране и экономический, и экологический ущерб. Вот только спросить за это не с кого, — сказал эксперт.

Напомним, в феврале в Новосибирске на базе Западно-Сибирского отделения Института леса СО РАН состоялось совещание, в рамках которого ученые-лесоводы из Красноярска, Екатеринбурга, Москвы единогласно высказались против запрета хозяйственной деятельности в ленточных борах.

Заведующий кафедрой лесного хозяйства Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург), профессор, доктор с/х наук Сергей Залесов подтвердил, что угрозы исчезновения ленточных боров из-за хозяйственной деятельности нет.

Стратегия ведения лесного хозяйства правильная. У вас <в Алтайском крае> многие вопросы сделаны на порядок лучше, чем в других субъектах Российской Федерации, — сказал ученый.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость