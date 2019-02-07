Эксперты допускают стремительный рост Tkeycoin к концу 2019 года.

Операции на базе Tkeycoin независимы от мировых платформ, что, по мнению экспертов, благоприятно повлияет на дальнейшее развитие криптовалюты в странах, находящихся под давлением санкций США. Жители РФ и ОАЭ в ближайшие месяцы смогут оценить инновационные платежные решения на практике. Как отмечают «Известия» решения Tkeycoin будут работать через единый независимый платежный шлюз, и даже если перекроют платежные каналы Visa и MasterCard, пользователи смогут проводить любые операции со своими средствами без посредников.
Активный рост российской криптовалюте Tkeycoin обеспечат успешные тесты сети, появление на базе TCD новых продуктов и развитие технологий, уверены многие эксперты.