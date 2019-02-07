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Эксперты допускают стремительный рост Tkeycoin к концу 2019 года

Специалисты в сфере финансов пересматривают свои предположения по поводу российской криптовалюты Tkeycoin в положительную сторону. Ожидается, что к концу 2019 года Tkeycoin, благодаря стремительному росту, преодолеет отметку $340 и может достичь показателя в $467. Эти прогнозы основываются на новостях, которые появились в ряде СМИ: сообщается о выпуске мобильных кошельков и внедрении банковских платежей на основе Tkeycoin в расчетные операции на территории России и ОАЭ.

Эксперты допускают стремительный рост Tkeycoin к концу 2019 года.
Эксперты допускают стремительный рост Tkeycoin к концу 2019 года.
Фото предоставлено рекламодателем.

Операции на базе Tkeycoin независимы от мировых платформ, что, по мнению экспертов, благоприятно повлияет на дальнейшее развитие криптовалюты в странах, находящихся под давлением санкций США. Жители РФ и ОАЭ в ближайшие месяцы смогут оценить инновационные платежные решения на практике. Как отмечают «Известия» решения Tkeycoin будут работать через единый независимый платежный шлюз, и даже если перекроют платежные каналы Visa и MasterCard, пользователи смогут проводить любые операции со своими средствами без посредников.

Активный рост российской криптовалюте Tkeycoin обеспечат успешные тесты сети, появление на базе TCD новых продуктов и развитие технологий, уверены многие эксперты.

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