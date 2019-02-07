Эксперты допускают стремительный рост Tkeycoin к концу 2019 года.

Специалисты в сфере финансов пересматривают свои предположения по поводу российской криптовалюты Tkeycoin в положительную сторону. Ожидается, что к концу 2019 года Tkeycoin, благодаря стремительному росту, преодолеет отметку $340 и может достичь показателя в $467. Эти прогнозы основываются на новостях, которые появились в ряде СМИ: сообщается о выпуске мобильных кошельков и внедрении банковских платежей на основе Tkeycoin в расчетные операции на территории России и ОАЭ.