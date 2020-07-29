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Эксперты Effie Awards Russia оценили «Другие правила» Tele2

Tele2 завоевала восемь наград престижной премии Effie Awards Russia, которая вручается за достижения в области маркетинга и рекламы в России. Проекты Tele2 отметили в семи номинациях: оператор завоевал три золота, три серебра и две бронзы. Наградами высшего достоинства члены жюри отметили коммуникационную платформу «Другие правила», первый в мире маркет гигабайтов и минут. Также Tele2 признали одним из самых эффективных брендов на рекламном рынке страны: в рейтинге Effie Russia Effectiveness Index оператор занял второе место.

Фото из архива Tele2

Премия Effie Awards Russia − национальный этап международного конкурса Effie Worldwide, который проводится с 1968 года в 55 странах. Мероприятие призвано развивать рекламную индустрию на примере лучших кейсов и передовых трендов. Среди участников и членов жюри российского этапа − ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.

Лучшим проектом в номинации «Бизнес-вызовы. Устойчивый успех» эксперты назвали коммуникационную платформу «Другие правила». За 3,5 года она стала основой философии Tele2 и определила подход компании к ведению бизнеса. Этой идее подчиняется всё — от разработки тарифов до визуальной айдентики бренда. Оператор играет по другим правилам с начала 2017 года и регулярно запускает инновационные продукты. Первыми из них стали перенос остатков пакета на следующий месяц и обмен минут на гигабайты. Впоследствии эти продукты стали драйверами для всего телеком-рынка и были скопированы другими игроками, а Tele2 признали настоящим трендсеттером индустрии.

В 2019 году Tele2 дал своим абонентам возможность продавать и покупать минуты и гигабайты, запустив платформу «Маркет Tele2». Это бесплатная онлайн-площадка, где клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка лотов. За это революционное для рынка решение члены жюри Effie Awards Russia присудили Tele2 первое место в номинации «Запуск нового продукта или услуги». Интересно, что проект «Wi-Fi в метро: реклама Tele2 против рекламы» взял второе золото в этой же номинации. Оператор дал возможность новым абонентам тарифа «Везде онлайн» пользоваться WiFi в подземке без рекламы до конца 2019 года.

Также наградами разного достоинства отметили другие проекты: TikTok-челлендж Tele2 «Честный контент» и экологическую инициативу оператора «Переплавка». В ее рамках Tele2 не только объяснила важность переработки старых мобильных телефонов, но и открыла 69 пунктов приема аппаратов в 11 городах России. За три недели клиенты оператора сдали 1217 гаджетов. Tele2 планирует развивать проект и сделать его более масштабным.

Инициатива Tele2 в TikTok «Честный контент» стала одной из лучших в номинации «Кампания с эффективным использованием SMM». Следуя принципам честности, оператор запустил челлендж «Покажи, что за кадром, с Tele2». Компания начала с себя и показала, что происходит за кадром рекламных роликов. Идею сразу подхватили пользователи социальной сети и сняли около 3500 видео.


Инна Походня,
директор по маркетингу Tele2:

Мы очень гордимся тем, что эксперты премии так высоко оценили инициативы Tele2. Ведь Effie — это больше чем конкурс. Это бенчмарк, который показывает самые заметные бренды, результативные кампании и проекты в индустрии. По итогам 2019 года Tele2 стала второй в общем рейтинге эффективности, поднявшись на три позиции вверх. Это говорит о том, что мы чувствуем тренды и идем впереди рынка не только с точки зрения запуска инновационных продуктов и услуг, но и с позиции эффективности коммуникации с нашими абонентами: нам доверяют и воспринимают как своих. Быть на одной волне со своими клиентами — залог успешного бизнеса в целом.

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