Надежное и доступное качественное электроснабжение напрямую зависит от состояния сетевой инфраструктуры. Цифровая трансформация в свою очередь позволяет, с одной стороны, оптимизировать операционные затраты на содержание электросетевых объектов, а с другой — увеличить эффективность использования финансовых, кадровых, имущественных ресурсов. При этом нестабильность тарифного регулирования наряду с отсутствием принципов долгосрочного планирования не даёт возможности электросетевым компаниям системно решать накопившиеся проблемы, от чего в конечном итоге может страдать конечный потребитель. Об этом шла речь на дискуссионной площадке «Экономические стимулы для внедрения цифровых технологий в сетях».

«Цифровизация электроэнергетики — это экономическая необходимость», — считает заместитель генерального директора по экономике ПАО «Россети» Павел Гребцов. Он рассказал о последних законодательных инициативах энергохолдинга. Россети предлагают изменения в тарифообразовании. В последние годы тариф меняется медленнее инфляции, что уже ведет к неэффективности.

«Переход к цифровой энергетике неразрывно связан с глубокой модернизацией системы тарифного регулирования», — отметил Павел Гребцов.

Для гарантии сохранения полученной экономии и долгосрочности принимаемых тарифных решений необходимо заключение регуляторных соглашений с регионами. Уникальной практикой по их заключению поделился генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин. Он отметил необходимость создания нормативно-правовой базы, поскольку регуляторное соглашение сегодня — это джентельменский договор между губернатором (региональной властью) и руководителем сетевой организации: «То есть, юридических обязательств со стороны региона нет. А мы всегда оглядываемся на следующий период регулирования, стремимся выполнить взятые на себя обязательства, не до конца понимая при этом, какими средствами на ремонтную программу сможем в конечном итоге располагать».

Но электросетевые компании готовы брать на себя ответственность по достижению заявленных для главы региона показателей. Например, при заключении регуляторного соглашения между Кемеровской областью и Россети Сибирь впервые были закреплены конкретные показатели деятельности электросетевой компании, которые она гарантирует при получении обозначенного объема тарифного финансирования со стороны региона. Так к 2025 году планируется сокращение сроков технологического присоединения на 61%, сокращение износа электросетевого оборудования на 6%.

Такой опыт регуляторного взаимодействия между губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и Россети Сибирь может стать передовым для тиражирования и основой для подготовки нормативно-правовой базы, в которой сегодня нуждаются и главы регионов, и электросетевые компании.

Комплексный подход, закрепленный соглашением, дает возможность сетевой компании спланировать на долгосрочный период инвестиционную программу с учетом внедрения и цифровых технологий. В частности, на установку 600 тысяч интеллектуальных приборов учета компания с 2011 года потратила 7,2 млрд рублей, при этом совокупный годовой эффект снижения потерь составил 5,1 млрд рублей. Данная экономия была направлена на цифровизацию сетей и повышение надежности энергоснабжения.

«Регуляторные соглашения сейчас — это способ тушения пожаров. А цифровизация — это способ постепенного решения проблемы, деятельность на опережение. Она позволит повысить эффективность работы компании, — заявил Павел Акилин, — Мы говорим о поддержке предпринимательства, о социальной поддержке граждан, о развитии экономики, но зачастую все это делается за счет распределительного сетевого комплекса. Обсуждаемые инициативы позволят более эффективно тратить деньги потребителей. Дайте нам возможность справедливо распределять ресурсы, и это вернется потребителю снижением затрат и повышением надежности энергосистемы».

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).

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