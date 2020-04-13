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Эксперты нашли аналог подорожавшим до предела лимонам и имбирю

Клюква может заменить лимоны и имбирь, она ничуть не уступает им по полезным свойствам, пишут РИА Новости.

Режем лимон.
Режем лимон.
Ольга Антонова

Клюква или болотная ягода считается природным антибиотиком, говорит этнотравник Михаил Фадеев.

Она помогает в борьбе с вирусом и повышенной температурой, снижает утомляемость, нормализует сон, восполняет силы организма.

Предпочтение лучше отдавать мелкой дикой российской ягоде, чем крупной, выращенной в США или других странах.

«В Штатах специально вывели сорт, чтобы клюква была крупная, чтобы была прибыль. Наша дикая клюква намного полезнее. Ее не надо употреблять в большом количестве, достаточно маленьких доз, по 50 граммов, но каждый день. Лучше не делать горячие напитки из клюквы, а добавлять в холодные — чаи, компоты, отвары», — рассказал Фадеев.

Также он уточнил, что после заморозки ягода не теряет свои свойства, в ней сохраняется ударная доза витаминов.

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