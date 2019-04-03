Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
3

Эксперты назовут лучшие товары и услуги региона 2019 года

На Алтае стартовал отборочный тур 22-го ежегодного Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» — региональные конкурсы качества «Лучший алтайский товар года» и «Лучшая услуга года».

Конкурсы призваны поддержать добросовестных производителей региона. Участие в них позволяет предприятиям заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной потребителями, способствует расширению рынков сбыта и внедрению новых инструментов качества, формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию.

Конкурсы охватывают все сферы экономики края. Ежегодно в них принимают участие компании различных организационно-правовых форм и объемов производства. В 2019 году товары и услуги будут представлены в номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов».

Региональная комиссия по качеству, в которую входят представители контролирующих и сертифицирующих организаций, технические эксперты, специалисты в различных областях производства, проверит соответствие нормативно-технической документации товаров и услуг существующим требованиям, оценит уровень потребительских свойств продукции, экологичности, безопасности и энергоэффективности в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, представленными на потребительском рынке страны, и др. Словом, подтвердит право победителей конкурса — лауреатов и дипломантов — называться лучшими.

Товары и услуги, ставшие лауреатами регионального тура, получат право участвовать в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России». Предприятия-лидеры региона в производстве качественных и конкурентоспособных товаров и услуг войдут в почетный список «Золотые бренды Алтая» 2019-го года.

Предприятиям-победителям предоставляется право использовать логотип конкурсов в рекламных целях, для маркировки продукции на упаковке и в сопроводительной документации.

Заявки на участие в региональных конкурсах «Лучший алтайский товар 2019 года» и «Лучшая услуга 2019 года» принимаются до 1 июня. Справки по тел.: (3852) 60−03−79. Более подробная информация о конкурсах — на сайте www.lat.altfair.ru

В составе соорганизаторов регионального этапа конкурсов:

  • Некоммерческое партнерство «Алтайский союз предпринимателей»;
  • ООО «Современные выставочные технологии»;
  • Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю;
  • Отдел (инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, СМТУ Росстандарта;
  • ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»;
  • Алтайская торгово-промышленная палата;
  • ООО «Алтайсертифика»;
  • Союз промышленников Алтайского края;
  • ООО «Алтайагрохимсертифика»;
  • Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

При поддержке:

  • Союз зернопереработчиков Алтая;
  • НП «Мясной Союз Алтая»;
  • НП «Алтайская Гильдия пекарей и кондитеров»;
  • Алтайская региональная ассоциация «Алтайское гостеприимство»;
  • ИД «Алтапресс».

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость