Эксперты назовут лучшие товары и услуги региона 2019 года

Конкурсы призваны поддержать добросовестных производителей региона. Участие в них позволяет предприятиям заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной потребителями, способствует расширению рынков сбыта и внедрению новых инструментов качества, формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию.
Конкурсы охватывают все сферы экономики края. Ежегодно в них принимают участие компании различных организационно-правовых форм и объемов производства. В 2019 году товары и услуги будут представлены в номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов».
Региональная комиссия по качеству, в которую входят представители контролирующих и сертифицирующих организаций, технические эксперты, специалисты в различных областях производства, проверит соответствие нормативно-технической документации товаров и услуг существующим требованиям, оценит уровень потребительских свойств продукции, экологичности, безопасности и энергоэффективности в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, представленными на потребительском рынке страны, и др. Словом, подтвердит право победителей конкурса — лауреатов и дипломантов — называться лучшими.
Товары и услуги, ставшие лауреатами регионального тура, получат право участвовать в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России». Предприятия-лидеры региона в производстве качественных и конкурентоспособных товаров и услуг войдут в почетный список «Золотые бренды Алтая» 2019-го года.
Предприятиям-победителям предоставляется право использовать логотип конкурсов в рекламных целях, для маркировки продукции на упаковке и в сопроводительной документации.
Заявки на участие в региональных конкурсах «Лучший алтайский товар 2019 года» и «Лучшая услуга 2019 года» принимаются до 1 июня. Справки по тел.: (3852) 60−03−79. Более подробная информация о конкурсах — на сайте www.lat.altfair.ru
В составе соорганизаторов регионального этапа конкурсов:
- Некоммерческое партнерство «Алтайский союз предпринимателей»;
- ООО «Современные выставочные технологии»;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю;
- Отдел (инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, СМТУ Росстандарта;
- ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»;
- Алтайская торгово-промышленная палата;
- ООО «Алтайсертифика»;
- Союз промышленников Алтайского края;
- ООО «Алтайагрохимсертифика»;
- Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
При поддержке:
- Союз зернопереработчиков Алтая;
- НП «Мясной Союз Алтая»;
- НП «Алтайская Гильдия пекарей и кондитеров»;
- Алтайская региональная ассоциация «Алтайское гостеприимство»;
- ИД «Алтапресс».