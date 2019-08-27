Эксперты назвали лучшие товары и услуги региона 2019 года

Региональные конкурсы «Лучший алтайский товар года» и «Лучшая услуга года» нацелены на повышение качества товаров и услуг, конкурентоспособности предприятий, продвижение качественной продукции на внутренние и межрегиональные рынки, стимулирование роста общественного интереса к продукции местных производителей. Являясь региональным отборочным туром конкурса Федеральной Программы «100 лучших товаров России», они ежегодно дают возможность алтайским товарам и услугам претендовать на звание лучших в стране. Право представлять регион в Федеральной Программе «100 лучших товаров России» получают «Лауреаты» региональных конкурсов качества.
Звания «ЛАУРЕАТ» XXII регионального конкурса «Лучший алтайский товар 2019 года» и XVII регионального конкурса «Лучшая услуга 2019 года» удостоены товары и услуги:
Конкурсная номинация «Продовольственные товары»
1. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова
- Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
- Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт
- Макаронные изделия группы «В» высший сорт
- Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления блинчиков из муки пшеничной и смесь для приготовления блинчиков из ржано-пшеничной муки
- Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления оладий из муки пшеничной и смесь для приготовления оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев
- Полнорационный экструдированный комбикорм для щенков, активных и взрослых собак в ассортименте
2. ООО «Алтайхолод»
- Мороженое пломбир ванильный ТМ «Алтайская буренка»
- Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике ТМ «Настоящий»
- Мороженое пломбир крем-брюле в вафельном стаканчике ТМ «Алтайская буренка»
3. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
- Напиток безалкогольный газированный «Имбирный шейк» ТМ «Good Stripes»
4. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
- Пиво «Вайс Берг» пшеничное безалкогольное нефильтрованное неосветленное пастеризованное
- Безалкогольный сильногазированный напиток «Вишневый аромат»
- Безалкогольный сильногазированный напиток «Коктейль Мохито со вкусом арбуза»
- Квас «Отчий дом» фильтрованный пастеризованный
5. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана»
- Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)
- Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт (производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)
- Хлопья овсяные «Геркулес» (производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)
6. ООО «НПП «Интер-Масло»
- Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт «Интер»
7. ООО «Кипринский молочный завод" — ТМ «Киприно»
- Масло сливочное фасованное «Алтайское» с массовой долей жира 82%
8. ООО «Третьяковский маслосырзавод» — ТМ «Киприно»
- Сыр «Алтайский Gold»
9. ООО «Третьяковский маслосырзавод» — ТМ «Киприно»
- Сыр «Алтайский Premium»
10. ООО «Троицкий маслосыродел» — ТМ «Киприно»
- Сыр «Сливочный»
11. АО «Мельник»
- Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
- Макаронные изделия группы В высший сорт
12. ООО «Ребрихинская продовольственная компания»
- Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
- Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт
- Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт
13. ООО «Свеча»
- Семена льна масличного «Славица»
Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1. ООО «Алтай-Тент»
- Стальная тентовая конструкция СТК
2. ООО «Алтай-Форест»
- Плита древесно-стружечная
- Пеллеты
- Половая рейка
3. ООО «Барнаульский химический завод»
- Герметик бортов для устранения утечек между диском и бортом бескамерных шин
- Пластыри резинокордные радиальные с прослоечной резиной (термо) ПРТ-14; ПРТ-15; ПРТ-19−1; ПРТ-20−1
4. ООО «Бийский лесхоз»
- Мебельный щит клееный
5. ФКП «Бийский олеумный завод»
- Тетранитрат пентаэритрита марок «ТЭН», «Ш», «ВД»
- Заряды подрывные (шашка-детонатор литая ПТ-П)
Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»
1. «Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
- Обувь детская ортопедическая профилактическая
2. ООО «Ренессанс Косметик»
- ВЫГОДНАЯ УБОРКА Средство для чистки сантехники «Санчист» 750 мл (РК)
3. ООО «Руно»
- Обувь валяная грубошерстная («Мамонтовские валенки»)
Конкурсная номинация «Услуги для населения»
1. «Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
- Медицинская реабилитация по профилю «нарушение функции опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (состояние после ампутации верхних и (или) нижних конечностей)»
2. ООО «Отель Беловодье»
- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
3. ООО «Услуга +"
- Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
Звания «ДИПЛОМАНТ I степени» XXII регионального конкурса «Лучший алтайский товар 2019 года» удостоены товары:
Конкурсная номинация «Продовольственные товары»
1. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана»
- Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (производитель — ООО «Краснощековская мельница»)
Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»
1. АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»
- Литая чугунная посуда (Гриль-жаровня «Сибирячка» и Сковорода «Гриль-газ»)