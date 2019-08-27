Эксперты назвали лучшие товары и услуги региона 2019 года

Эксперты определили победителей краевых конкурсов качества «Лучший алтайский товар 2019 года» и «Лучшая услуга 2019 года». В этом году алтайскому конкурсу качества исполняется уже 22 года.

Региональные конкурсы «Лучший алтайский товар года» и «Лучшая услуга года» нацелены на повышение качества товаров и услуг, конкурентоспособности предприятий, продвижение качественной продукции на внутренние и межрегиональные рынки, стимулирование роста общественного интереса к продукции местных производителей. Являясь региональным отборочным туром конкурса Федеральной Программы «100 лучших товаров России», они ежегодно дают возможность алтайским товарам и услугам претендовать на звание лучших в стране. Право представлять регион в Федеральной Программе «100 лучших товаров России» получают «Лауреаты» региональных конкурсов качества.

Звания «ЛАУРЕАТ» XXII регионального конкурса «Лучший алтайский товар 2019 года» и XVII регионального конкурса «Лучшая услуга 2019 года» удостоены товары и услуги:

Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

1. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт

Макаронные изделия группы «В» высший сорт

Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления блинчиков из муки пшеничной и смесь для приготовления блинчиков из ржано-пшеничной муки

Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления оладий из муки пшеничной и смесь для приготовления оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев

Полнорационный экструдированный комбикорм для щенков , активных и взрослых собак в ассортименте

2. ООО «Алтайхолод»

Мороженое пломбир ванильный ТМ «Алтайская буренка»

Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике ТМ «Настоящий»

Мороженое пломбир крем-брюле в вафельном стаканчике ТМ «Алтайская буренка»

3. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Напиток безалкогольный газированный «Имбирный шейк» ТМ «Good Stripes»

4. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

Пиво «Вайс Берг» пшеничное безалкогольное нефильтрованное неосветленное пастеризованное

Безалкогольный сильногазированный напиток «Вишневый аромат»

Безалкогольный сильногазированный напиток «Коктейль Мохито со вкусом арбуза»

Квас «Отчий дом» фильтрованный пастеризованный

5. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)

производитель — ЗАО «Табунский элеватор») Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт ( производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)

производитель — ЗАО «Табунский элеватор») Хлопья овсяные «Геркулес» ( производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)

6. ООО «НПП «Интер-Масло»

Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт «Интер»

7. ООО «Кипринский молочный завод" — ТМ «Киприно»

Масло сливочное фасованное «Алтайское» с массовой долей жира 82%

8. ООО «Третьяковский маслосырзавод» — ТМ «Киприно»

Сыр «Алтайский Gold»

9. ООО «Третьяковский маслосырзавод» — ТМ «Киприно»

Сыр «Алтайский Premium»

10. ООО «Троицкий маслосыродел» — ТМ «Киприно»

Сыр «Сливочный»

11. АО «Мельник»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт

Макаронные изделия группы В высший сорт

12. ООО «Ребрихинская продовольственная компания»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт

Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт

13. ООО «Свеча»

Семена льна масличного «Славица»

Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения»

1. ООО «Алтай-Тент»

Стальная тентовая конструкция СТК

2. ООО «Алтай-Форест»

Плита древесно-стружечная

Пеллеты

Половая рейка

3. ООО «Барнаульский химический завод»

Герметик бортов для устранения утечек между диском и бортом бескамерных шин

Пластыри резинокордные радиальные с прослоечной резиной ( термо) ПРТ-14; ПРТ-15; ПРТ-19−1; ПРТ-20−1

4. ООО «Бийский лесхоз»

Мебельный щит клееный

5. ФКП «Бийский олеумный завод»

Тетранитрат пентаэритрита марок «ТЭН», «Ш», «ВД»

Заряды подрывные ( шашка-детонатор литая ПТ-П)

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»

1. «Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Обувь детская ортопедическая профилактическая

2. ООО «Ренессанс Косметик»

ВЫГОДНАЯ УБОРКА Средство для чистки сантехники «Санчист» 750 мл ( РК)

3. ООО «Руно»

Обувь валяная грубошерстная ( «Мамонтовские валенки»)

Конкурсная номинация «Услуги для населения»

1. «Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Медицинская реабилитация по профилю «нарушение функции опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы ( состояние после ампутации верхних и ( или) нижних конечностей)»

2. ООО «Отель Беловодье»

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

3. ООО «Услуга +"

Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

Звания «ДИПЛОМАНТ I степени» XXII регионального конкурса «Лучший алтайский товар 2019 года» удостоены товары:

Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

1. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( производитель — ООО «Краснощековская мельница»)

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»

1. АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»