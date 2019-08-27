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Эксперты назвали лучшие товары и услуги региона 2019 года

Эксперты определили победителей краевых конкурсов качества «Лучший алтайский товар 2019 года» и «Лучшая услуга 2019 года». В этом году алтайскому конкурсу качества исполняется уже 22 года.

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Иллюстрация предоставлена организатором

Региональные конкурсы «Лучший алтайский товар года» и «Лучшая услуга года» нацелены на повышение качества товаров и услуг, конкурентоспособности предприятий, продвижение качественной продукции на внутренние и межрегиональные рынки, стимулирование роста общественного интереса к продукции местных производителей. Являясь региональным отборочным туром конкурса Федеральной Программы «100 лучших товаров России», они ежегодно дают возможность алтайским товарам и услугам претендовать на звание лучших в стране. Право представлять регион в Федеральной Программе «100 лучших товаров России» получают «Лауреаты» региональных конкурсов качества.

Звания «ЛАУРЕАТ» XXII регионального конкурса «Лучший алтайский товар 2019 года» и XVII регионального конкурса «Лучшая услуга 2019 года» удостоены товары и услуги:

Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

1. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова

  • Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
  • Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт
  • Макаронные изделия группы «В» высший сорт
  • Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления блинчиков из муки пшеничной и смесь для приготовления блинчиков из ржано-пшеничной муки
  • Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления оладий из муки пшеничной и смесь для приготовления оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев
  • Полнорационный экструдированный комбикорм для щенков, активных и взрослых собак в ассортименте

2. ООО «Алтайхолод»

  • Мороженое пломбир ванильный ТМ «Алтайская буренка»
  • Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике ТМ «Настоящий»
  • Мороженое пломбир крем-брюле в вафельном стаканчике ТМ «Алтайская буренка»

3. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

  • Напиток безалкогольный газированный «Имбирный шейк» ТМ «Good Stripes»

4. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

  • Пиво «Вайс Берг» пшеничное безалкогольное нефильтрованное неосветленное пастеризованное
  • Безалкогольный сильногазированный напиток «Вишневый аромат»
  • Безалкогольный сильногазированный напиток «Коктейль Мохито со вкусом арбуза»
  • Квас «Отчий дом» фильтрованный пастеризованный

5. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана»

  • Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)
  • Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт (производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)
  • Хлопья овсяные «Геркулес» (производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)

6. ООО «НПП «Интер-Масло»

  • Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт «Интер»

7. ООО «Кипринский молочный завод" — ТМ «Киприно»

  • Масло сливочное фасованное «Алтайское» с массовой долей жира 82%

8. ООО «Третьяковский маслосырзавод» — ТМ «Киприно»

  • Сыр «Алтайский Gold»

9. ООО «Третьяковский маслосырзавод» — ТМ «Киприно»

  • Сыр «Алтайский Premium»

10. ООО «Троицкий маслосыродел» — ТМ «Киприно»

  • Сыр «Сливочный»

11. АО «Мельник»

  • Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
  • Макаронные изделия группы В высший сорт

12. ООО «Ребрихинская продовольственная компания»

  • Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
  • Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт
  • Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт

13. ООО «Свеча»

  • Семена льна масличного «Славица»

Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения»

1. ООО «Алтай-Тент»

  • Стальная тентовая конструкция СТК

2. ООО «Алтай-Форест»

  • Плита древесно-стружечная
  • Пеллеты
  • Половая рейка

3. ООО «Барнаульский химический завод»

  • Герметик бортов для устранения утечек между диском и бортом бескамерных шин
  • Пластыри резинокордные радиальные с прослоечной резиной (термо) ПРТ-14; ПРТ-15; ПРТ-19−1; ПРТ-20−1

4. ООО «Бийский лесхоз»

  • Мебельный щит клееный

5. ФКП «Бийский олеумный завод»

  • Тетранитрат пентаэритрита марок «ТЭН», «Ш», «ВД»
  • Заряды подрывные (шашка-детонатор литая ПТ-П)

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»

1. «Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

  • Обувь детская ортопедическая профилактическая

2. ООО «Ренессанс Косметик»

  • ВЫГОДНАЯ УБОРКА Средство для чистки сантехники «Санчист» 750 мл (РК)

3. ООО «Руно»

  • Обувь валяная грубошерстная («Мамонтовские валенки»)

Конкурсная номинация «Услуги для населения»

1. «Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

  • Медицинская реабилитация по профилю «нарушение функции опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (состояние после ампутации верхних и (или) нижних конечностей)»

2. ООО «Отель Беловодье»

  • Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

3. ООО «Услуга +"

  • Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

Звания «ДИПЛОМАНТ I степени» XXII регионального конкурса «Лучший алтайский товар 2019 года» удостоены товары:

Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

1. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана»

  • Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (производитель — ООО «Краснощековская мельница»)

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»

1. АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»

  • Литая чугунная посуда (Гриль-жаровня «Сибирячка» и Сковорода «Гриль-газ»)
  • Новости компаний

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