Эксперты назвали лучший отечественный майонез

Всего изучили восемь марок провансаля. По 50 параметрам сравнивали продукцию компаний «СКИТ», «Ряба», «Просто», «Слобода», «Московский провансаль», «Каждый день», «Вкуснотека» и «Подворье», сказано на сайте «Росконтроля».

Лучшую оценку специалистов получил соус марки «Подворье». В нем много яичного желтка, этот майонез безопасен и обладает хорошими органолептическими показателями. Кроме того, в нем нет консервантов, пищевых добавок и уксуса, вместо этого производитель использует лимонный сок. Эксперты отметили, что эта марка ближе всего находится к рецепту домашнего майонеза, так как в нем содержатся только натуральные продукты.

Самый длинный список компонентов обнаружили на этикетке майонеза «Каждый день»: в составе есть и ароматизаторы, и подсластители, и регуляторы кислотности, и консерванты. Консерванты нашли еще в двух образцах — «Вкуснотека» и «Просто». Производитель трех образцов — «Ногинский пищевой комбинат».

Замечания получили «Слобода» и «Московский провансаль» — у них острый вкус и несоответствие ГОСТу по показателю «стойкость эмульсии».