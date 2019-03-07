Эксперты назвали 3 признака качественного шоколада

Признаки качественного шоколада

1. Правильный состав

В идеале в составе шоколада должно быть три продукта — какао-масло, какао тертое и сахар. Также в него может быть добавлено сухое молоко, ванилин, лецитин. Но чем меньше составляющих, тем лучше.

Натуральный шоколад — продукт недешевый, поэтому производители нередко стремятся снизить себестоимость его производства. И вместо компонентов из какао-бобов добавляют растительные жиры. Но тогда это уже получается не шоколад, а сладкая плитка, в которой практически нет полезных микроэлементов. При этом закон не запрещает изготавливать такой продукт, если производитель делает его не по ГОСТу, а ТУ, и честно пишет об этом на упаковке.

2. Твердая поверхность плитки

Поверхность шоколада должна быть твердой, а его структура — однородной. Если на нем есть белый налет, значит, его неправильно хранили. Но при этом такой продукт безвреден. Кстати, если в его составе есть заменители какао-масла, белым налетом он не покроется.

3. Когда шоколад горит — это нормально

Некоторое время назад в интернете появились видеоролики, в которых люди поджигают шоколад, заявляя при этом, что это признак ненатуральности продукта. Однако на самом деле, если шоколад горит — это нормально, так и должно быть, ведь любые жиры и масла легко плавятся от огня. А если в продукте не наблюдается избытка масла, то нормально, что масла успевают загореться и протопить ближайший к огню слой.

«Протопленный материал просачивается на место выгоревшего и далее горит сам, как на фитиле в свечке горит парафин», — поясняет замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Роскачество исследовало шоколад 37 торговых марок и больше половины образцов (21 марка) превосходили по качеству требования ГОСТа.

В чем польза шоколада?

В масле какао много калия, магния, кальция, цинка, селена, меди, железа, йода и других микроэлементов. Также в нем есть витамины РР, Н, С, группы В. Но это не значит, что есть шоколад можно килограммами. Диетологи советуют употреблять в сутки максимум 430 граммов молочного шоколада.