Эксперты назвали самые опасные телефоны

Эксперты оставили рейтинг самых опасных и безопасных для здоровья смартфонов. Для этого они провели замеры удельного коэффициента поглощения электромагнитного излучения. Данные опубликовали на странице в социальной сети Twitter Statista, пишет inforeactor.ru.

На территории европейских стран максимальное разрешенное значение излучения составляет 2 ватта на килограмм. Первое место в рейтинге самых опасных смартфонов заняло устройство с соответствующим показателем в 1,75 ватт на килограмм (для европейских стран максимальный показатель составляет 2 ватта на кг, а в США 1,6 ватта на кг — прим. ред).

Лидером списка стал Xiaomi Mi A1, который, по мнению экспертов, может угрожать здоровью человека. Второй — смартфон OnePlus 5T — 1,63 ватт на килограмм, а замыкает тройку Xiaomi Mi Max 3 с 1,58 Вт/кг. Последним в списке оказался OnePlus 6 Т — 1,55 Вт/кг.

Показатели других смартфонов укладываются в рамки безопасных норм. На девятом месте находится iPhone 7, а на 14 месте — iPhone 8 с показателями 1,38 Вт/кг и 1,32 Вт/кг соответственно.

При этом в рейтинг смартфонов с самым безопасным уровнем излучения попали несколько моделей Samsung, а также ZTE и LG (показатели от 0,17 до 0,3 Вт/кг)