Эксперты обнаружили токсины в сухих завтраках

Роскачество исследовало 18 торговых марок шоколадных шариков и выяснило, что только две из них — Globus из России и Schar из Германии — соответствуют требованиям к безопасности и качеству, сообщается на сайте организации.

В продукции пяти торговых марок впервые за историю исследований эксперты обнаружили токсин под названием охратоксин А.

Вещество негативно влияет на почки, вызывая фиброз, атрофию канальцев и прочие заболевания. Однако «острые заболевания крайне редки. Охратоксин, А мог возникнуть из-за отсутствия проверки зерна на наличие микотоксинов», объясняют эксперты в пресс-релизе.

Согласно данным технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» максимально допустимое содержание охратоксина, А в зерне доходит до 0,005 миллиграммов на килограмм.

В продукции торговых марок «ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О'Кей» и Nesquik доля токсина составляет от 0,0073 до 0,00165 миллиграмма на килограмм. Рейтинг этих марок был обнулен, пишет polit.ru.

Шоколадные шарики изучили по 222 показателям безопасности и качества. Ни в одной из марок эксперты не обнаружили ГМО, тяжёлых металлов, пестицидов, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, стафилококки и бактерий кишечной палочки, а также в составе продуктов не зафиксировано наличие искусственных консервантов.