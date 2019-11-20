Эксперты по топливу в прямом эфире ответили на вопросы автомобилистов

14 ноября в цифровом офисе «Газпром нефти» впервые состоялась «Прямая линия» по качеству моторного топлива. На многочисленные вопросы россиян отвечали ведущие теоретики и практики топливной и автомобильной отраслей.

В студии «Прямой линии» собрались эксперты: начальник отдела госнадзора Росстандарта Оксана Бородина, доцент РГУ нефти и газа Леонид Багдасаров, руководитель программы «Нефтеконтроль» сегмента сбыта моторных топлив компании «Газпром нефть» Виктор Чуяков, специалист по присадкам, изобретатель и инженер Total Бернар Декенн.

Трансляции продолжалась три часа, к ее началу от автомобилистов уже поступило несколько тысяч вопросов и комментариев. Большая часть из них касалась качества топлива и его характеристик. Российских водителей также волновало, бывают ли недоливы бензина на наших АЗС и отличается ли отечественное топливо от зарубежного. Рассказываем о темах, которые вызвали наибольший интерес у участников «Прямой линии».

«Прямая линия» по качеству моторного топлива. Фото: архив компании «Газпром нефть».

Качество как в Европе

Средняя семья покупает бензина больше, чем молока. Залить в бак разбавленное топливо — кошмар любого автомобилиста. И новичкам, и даже опытным водителям порой сложно определить, является ли бензин хорошим. У многих качество топлива на заправках вызывает беспокойство. Однако эксперты успокоили автомобилистов и рассказали, что крупные российские заводы производят топливо Евро-5 в полном соответствии со всеми требованиями, а доля контрафакта, который всё еще остаётся на рынке, с каждым годом снижается.

Леонид Багдасоров отметил, что за последнее время российская нефтепереработка сделала мощный рывок вперед. По некоторым показателям отечественное топливо лучше европейского. Прежде всего, по такой характеристике, как содержание водорода. Чем его больше, тем меньше расход топлива и количество вредных выбросов, тем двигатель автомобиля чище.

«Прямая линия» по качеству моторного топлива. Фото: архив компании «Газпром нефть».

В свою очередь Оксана Бородина сообщила, что Росстандарт ведет активную борьбу с недобросовестными игроками рынка. Доля фальсифицированного топлива за четыре года сократилась более чем в два раза.

Виктор Чуяков рассказал, что в компании «Газпром нефть» существует целая программа постоянного усовершенствования топлива и обеспечения его сохранности при транспортировке. Система контроля качества включает разветвленную сеть лабораторий. А для дополнительного контроля используют мобильные лаборатории. Каждая их них оснащена сертифицированными экспресс-анализаторами, позволяющими исследовать до 20 параметров нефтепродукта всего за 10−15 минут.

То, что качество российского топлива ничем не уступает европейскому, подтвердил и эксперт из Франции Бернар Декенн.

«Прямая линия» по качеству моторного топлива. Фото: архив компании «Газпром нефть».

Где следует заправляться

Отвечая на вопрос, где лучше всего заправляться, Оксана Бородина напомнила о результатах проверок ведомства: чаще всего нарушения по физико-химическим параметрам топлива фиксируются на небольших независимых АЗС.

«Советуем заправляться на известных сетевых АЗС, у которых построена система контроля качества и которые не рискуют репутацией», — отметила замначальника управления государственного надзора и контроля Росстандарта.

Эксперты подчеркнули, что в отрасли произошел ряд положительных сдвигов. Если автомобилист сомневается в качестве топлива, то может потребовать у персонала АЗС копию паспорта на реализуемый нефтепродукт. Дата поставки должна быть свежей — не старше недели.

«Прямая линия» по качеству моторного топлива. Фото: архив компании «Газпром нефть».

Борьба с недоливами

Еще один вопрос, который интересовал автомобилистов, был связан с проблемой недолива топлива. Оксана Бородина сообщила, что Росстандарт проводит проверки как в плановом, так и в неплановом режиме.

«В целях борьбы с недоливом Росстандартом подготовлен ряд инициатив. Это и введение оборотных штрафов по аналогии с качеством топлива. Сейчас соответствующий проект подготовлен и внесен в Правительство», — заявила она.

Кроме того, подготовили предложение о введении права контрольной закупки. По словам Оксаны Бородиной, при наличии такого права проверки могут осуществляться в режиме «тайного покупателя» и носить более объективный характер. Сейчас по закону контрольное ведомство обязано заранее уведомлять о своем визите проверяемую заправку.

«Прямая линия» по качеству моторного топлива. Фото: архив компании «Газпром нефть».

Контроль за объемом топлива

Виктор Чуяков отметил, что на АЗС крупных сетей существует многоступенчатая система контроля. Кроме того, на всех АЗС сети «Газпромнефть» есть мерники для регулярного контроля точности отпуска топлива раздаточными колонками. Это образцовые метрологические приборы, поверенные и опломбированные госповерителем. В случае если у клиента возникли сомнения в корректности работы колонки, он всегда может обратиться к персоналу станции для проверки работы оборудования в его присутствии. Также на заправках активно работают группы мобильного метрологического контроля, которые проверяют точность налива топлива на АЗС в режиме внезапных проверок.

«Мы живем в век бурного развития цифровых технологий, и поэтому в компании развиваются и методики контроля, — отметил Виктор Чуяков. — Все резервуары сети оборудованы датчиками уровня топлива. Ежедневно с их помощью проводится сверка объемов топлива, отпущенного через колонки, прошедшего по кассе и выбывшего из подземных хранилищ».

«Прямая линия» по качеству моторного топлива. Фото: архив компании «Газпром нефть».

Проверка в прямом эфире

Отметим, что зрители и участники «Прямой линии» не только обсудили теорию, но и сами убедились в качестве российского топлива. Рядом со студией была установлена мобильная лаборатория проверки качества. Туда передали образцы принесенного с собой топлива, а в конце трансляции получили результаты. Параметры всех проб соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Цифра

51,8 млн единиц насчитывает парк автомобильной техники в России.

Источник: «Автостат».