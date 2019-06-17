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Потребитель

Эксперты подсчитали, насколько подорожают лекарства в России из-за новой маркировки

С 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет уже обязательной для всех участников российского фармрынка. В правительстве отметили, что по опыту компаний, которые уже используют нововведение, понятно, что роста цен на конечный товар не избежать.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал, что внедрение маркировки обходится в сумму порядка 100 млн рублей.

В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, — на 1,3 рубля.

«Правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение», — цитирует слова первого замминистра промышленности и торговли России Сергея Цыба «Российская газета».

В ближайшее время требования маркировки будут включены в лицензионные документы аптек, соответственно, аптечные сети будут обязаны присоединиться к системе, зарегистрировавшись в ней. Аптеки, не выполнившие это требования, станут нарушителями со всеми вытекающими последствиями.

Единая для всей страны система «Честный знак» позволит отслеживать движение каждой упаковки любого лекарства по всей цепочке — от производителя к дистрибьюторам и далее — в аптечные сети и медицинские учреждения.

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