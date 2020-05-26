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Потребитель

Эксперты прогнозируют рост цен на туалетную бумагу

Бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетная бумага, одноразовые полотенца и салфетки — могут подорожать на 10−15%.

Туалетная бумага.
Туалетная бумага.
Открытые источники.

Дешевая продукция в этом сегменте может совсем исчезнуть из магазинов.

«В течение трех недель стоимость перечисленных товаров может вырасти на 10−15%. При этом самая недорогая туалетная бумага — стоимость рулона которой составляет 15−20 рублей — может совсем исчезнуть», — процитировали «Известия» исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева.

Депутат Госдумы Юрий Волков отправил письмо в Роспотребнадзор с просьбой не останавливать раздельный сбор мусора на фоне коронавирусной инфекции, так как это может привести к дефициту вторсырья и продукции, которая из него производится, пишет News.ru.

«Раздельный сбор отходов не был остановлен ни в одной стране мира, переживающей вспышки вируса, несмотря на вводимые режимы изоляции населения. Поэтому его нельзя останавливать и в России», — сказал депутат.

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