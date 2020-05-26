Эксперты прогнозируют рост цен на туалетную бумагу

Дешевая продукция в этом сегменте может совсем исчезнуть из магазинов.
«В течение трех недель стоимость перечисленных товаров может вырасти на 10−15%. При этом самая недорогая туалетная бумага — стоимость рулона которой составляет 15−20 рублей — может совсем исчезнуть», — процитировали «Известия» исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева.
Депутат Госдумы Юрий Волков отправил письмо в Роспотребнадзор с просьбой не останавливать раздельный сбор мусора на фоне коронавирусной инфекции, так как это может привести к дефициту вторсырья и продукции, которая из него производится, пишет News.ru.
«Раздельный сбор отходов не был остановлен ни в одной стране мира, переживающей вспышки вируса, несмотря на вводимые режимы изоляции населения. Поэтому его нельзя останавливать и в России», — сказал депутат.