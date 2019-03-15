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Эксперты рассказали, какое место в самолете нужно занимать тем, кто боится летать

О том, как выгодно выбрать кресла в самолете пассажирам с теми или иными пожеланиями рассказал британский пилот Джонни Ноулсон и Дэн Суски, основатель сайта, посвященного советам по выбору мест. Их слова приводит The Sun, пишет РИА Новости.

Самолет. Авиакомпания "ЮТэйр".
Самолет. Авиакомпания "ЮТэйр".
airaltay.ru

Если пассажир боится турбулентности, нужно выбирать место в середине салона, рядом с крыльями, а вот садиться в хвостовой части таким людям не нужно.

Тем путешественникам, которые хотели бы отдохнуть в полете, можно выбирать не только места у окна: они могут быть более шумными, чем сидения у прохода.

Пассажиры, боящиеся простуды, должны избегать мест у дверей. Так как там ходнее всего. А вот места в задней части самолета — самые теплые.

Людям, которым требуется больше места для ручной клади, нужно садиться в хвостовую часть салона самолета. Скорее всего именно туда посадка начинается раньше.

Туристам с маленькими детьми тоже лучше выбирать места в задней части лайнера, та как в большинстве случаев туалеты с пеленальными столиками расположены в хвосте.

А вот тем, кто хочет получить еду раньше других, следует садиться в передней части.

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