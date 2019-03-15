Эксперты рассказали, какое место в самолете нужно занимать тем, кто боится летать

Если пассажир боится турбулентности, нужно выбирать место в середине салона, рядом с крыльями, а вот садиться в хвостовой части таким людям не нужно.
Тем путешественникам, которые хотели бы отдохнуть в полете, можно выбирать не только места у окна: они могут быть более шумными, чем сидения у прохода.
Пассажиры, боящиеся простуды, должны избегать мест у дверей. Так как там ходнее всего. А вот места в задней части самолета — самые теплые.
Людям, которым требуется больше места для ручной клади, нужно садиться в хвостовую часть салона самолета. Скорее всего именно туда посадка начинается раньше.
Туристам с маленькими детьми тоже лучше выбирать места в задней части лайнера, та как в большинстве случаев туалеты с пеленальными столиками расположены в хвосте.
А вот тем, кто хочет получить еду раньше других, следует садиться в передней части.