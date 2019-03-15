Эксперты рассказали, какое место в самолете нужно занимать тем, кто боится летать

О том, как выгодно выбрать кресла в самолете пассажирам с теми или иными пожеланиями рассказал британский пилот Джонни Ноулсон и Дэн Суски, основатель сайта, посвященного советам по выбору мест. Их слова приводит The Sun, пишет РИА Новости.