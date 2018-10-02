Эксперты рассказали, когда ожидают роста цен на бензин и дизтопливо на заправках

До конца 2018 года бензин и дизтопливо дорожать не будут, прогнозируют авторы доклада Центробанка о денежно-кредитной политике, пишут «Известия». Эксперты при этом не исключают, что после нового года владельцев транспортных средств ждет неприятный сюрприз.