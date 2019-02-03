Эксперты рассказали, как в 2019 году подорожают автомобили

В начале 2019 года автомобили в России подорожали в среднем на 5%. Рост цен начался еще осенью прошлого года в связи с ожиданием увеличения НДС. Эксперты автомобильного рынка уверены, что цена на машины продолжит расти, сообщил «Автостат».

Насколько подорожают автомобили в 2019 году

Рост цен по итогам 2019 года может составить 10−12%, считает директора бренда LADA в ГК «Прагматика» Александр Шапринский. Основные причины: повышение НДС и регулярный рост цен, который происходит в начале и в середине года из-за подорожания комплектующих. Он не исключает рост цен по сценарию, отличному от предыдущих годов.

Алексей Гуляев,

операционный директор компании «Авилон»:

— В 2019 году стоимость автомобилей может увеличиться от 4 до 10% по сравнению с прошлым годом. На рост цен окажут влияние такие факторы как увеличение ставки НДС до 20%, инфляция, волатильность национальной валюты, ежегодное обновление модельного года у производителей также приводит к росту стоимости авто. Опираясь на опыт прошлых лет, бренды будут корректировать цены постепенно, в несколько этапов, чтобы не отпугнуть покупателей. Те производители, для которых важна доля российского рынка, будут стараться сдерживать повышение цен для увеличения доли рынка за счет маркетинговых поддержек, кредитных программ и программ трейд-ин.

Возможно, в случае снижения авторынка правительство решится на возобновление мер стимулирования спроса для отдельных сегментов. Новые требования к локализации автомобилей, производимых в России, и происходящая на этом фоне оптимизация производственных мощностей у ряда автомобильных брендов также может найти отражение в динамике цен в отдельных сегментах авторынка, считает Юлия Овчинникова, директор по маркетингу компании «Рольф»

LADA: цены в 2019 году

Цены на автомобили LADA увеличиваются ежегодно в пределах 5% и 2019 год не стал исключением. «Автоваз» традиционно объявил специальные условия на автомобили предыдущего года выпуска — автомобили 2018 года можно купить по прошлогодним ценам.

Toyota и Lexus: цены на в 2019 году

При более — менее стабильной ситуации в экономике в 2019 году повышение цен на автомобили Toyota и Lexus будет осуществляться в рамках сезонности и, ориентировочно, составит около 5% по итогу года без учета январского удорожания, считает Александр Тетерлев, заместитель начальника отдала администрирования продаж ГК «Бизнес Кар».

Renault: цены в 2019 году

Динамика роста цен у Renault остается более низкой, чем у некоторых других марок в масс-маркете. При отсутствии сильных внешних факторов, следующего повышения цен следует ждать, когда у дилеров на складах останутся только машины, произведенные в 2019 году. В масс-маркете это произойдет в начале второго квартала. В целом по итогам 2019 года автомобили подорожают в рамках темпов инфляции, считает Антон Солдунов, гендиректор группы «Петровский автоцентр».