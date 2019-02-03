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Эксперты рассказали, как в 2019 году подорожают автомобили

В начале 2019 года автомобили в России подорожали в среднем на 5%. Рост цен начался еще осенью прошлого года в связи с ожиданием увеличения НДС. Эксперты автомобильного рынка уверены, что цена на машины продолжит расти, сообщил «Автостат».

"Недели горячих распродаж" автомобилей Мitsubishi.
"Недели горячих распродаж" автомобилей Мitsubishi.
архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi

Насколько подорожают автомобили в 2019 году

Рост цен по итогам 2019 года может составить 10−12%, считает директора бренда LADA в ГК «Прагматика» Александр Шапринский. Основные причины: повышение НДС и регулярный рост цен, который происходит в начале и в середине года из-за подорожания комплектующих. Он не исключает рост цен по сценарию, отличному от предыдущих годов.

Алексей Гуляев,
операционный директор компании «Авилон»:

— В 2019 году стоимость автомобилей может увеличиться от 4 до 10% по сравнению с прошлым годом. На рост цен окажут влияние такие факторы как увеличение ставки НДС до 20%, инфляция, волатильность национальной валюты, ежегодное обновление модельного года у производителей также приводит к росту стоимости авто.

Опираясь на опыт прошлых лет, бренды будут корректировать цены постепенно, в несколько этапов, чтобы не отпугнуть покупателей. Те производители, для которых важна доля российского рынка, будут стараться сдерживать повышение цен для увеличения доли рынка за счет маркетинговых поддержек, кредитных программ и программ трейд-ин.

Возможно, в случае снижения авторынка правительство решится на возобновление мер стимулирования спроса для отдельных сегментов. Новые требования к локализации автомобилей, производимых в России, и происходящая на этом фоне оптимизация производственных мощностей у ряда автомобильных брендов также может найти отражение в динамике цен в отдельных сегментах авторынка, считает Юлия Овчинникова, директор по маркетингу компании «Рольф»

LADA: цены в 2019 году

Цены на автомобили LADA увеличиваются ежегодно в пределах 5% и 2019 год не стал исключением. «Автоваз» традиционно объявил специальные условия на автомобили предыдущего года выпуска — автомобили 2018 года можно купить по прошлогодним ценам.

Toyota и Lexus: цены на в 2019 году

При более — менее стабильной ситуации в экономике в 2019 году повышение цен на автомобили Toyota и Lexus будет осуществляться в рамках сезонности и, ориентировочно, составит около 5% по итогу года без учета январского удорожания, считает Александр Тетерлев, заместитель начальника отдала администрирования продаж ГК «Бизнес Кар».

Renault: цены в 2019 году

Динамика роста цен у Renault остается более низкой, чем у некоторых других марок в масс-маркете. При отсутствии сильных внешних факторов, следующего повышения цен следует ждать, когда у дилеров на складах останутся только машины, произведенные в 2019 году. В масс-маркете это произойдет в начале второго квартала. В целом по итогам 2019 года автомобили подорожают в рамках темпов инфляции, считает Антон Солдунов, гендиректор группы «Петровский автоцентр».

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